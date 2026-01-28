Академик се класира на 1/4-финал за Купата след нова победа над Ботев, Локомотив също е в Топ 8

© Пловдивският Академик Бултекс 99 се наложи над Ботев Враца с 83:66 (18:25, 14:8, 34:12, 17:21) като гост в "Арена Ботевград“ в реванша от квалификациите за финалната осмица в турнира за Купата на България по баскетбол за мъже.



Успехът беше втори за възпитаниците на треньора Йордан Иванов след 85:68 в първия двубой. Така пловдивчани убедително преодоляха съперника си и намериха място сред четвъртфиналистите в надпреварата.



"Ние влизаме в борбата за Купата на България и ще даваме всичко от себе си всеки един мач", написаха по този повод от Академик Пловдив.



В Топ 8 попаднаха още миналогодишният победител в турнира Черно море Тича, участниците в евротурнирите за настоящия сезон Балкан, Рилски спортист и Спартак Плевен, най-високо класираният тим в края на първия етап в Националната баскетболна лига (НБЛ) извън посочените - Локомотив Пловдив и Берое, който вече преодоля квалификациите.



Последният осми участник ще бъде победителят от двойката Миньор 2015 - Левски. Двата състава играят в момента втората среща от сблъсъка помежду си.



В "Арена Ботевград“ баскетболистите на Ботев 2012 започнаха по-стабилно и си осигуриха аванс от 25:18 след 10 минути игра. Последва слаборезултатна втора част, в която врачани задържаха водачеството, макар Академик Бултекс 99 да се доближи само на точка – 33:32 на почивката.



След паузата гостите поеха инициативата и в третата четвърт реализираха 34 срещу 12 точки за Ботев 2012, за да обърнат резултата в своя полза за 66:45 преди заключителния период. Пловдивчани не изпуснаха контрола върха мача до края и заслужиха класиране за четвъртфиналите.



Николай Михайлов беше най-резултатен за победителите със 17 точки и 7 борби, а Жакез Йоу допринесе за успеха с 16 точки, 6 борби и 5 асистенции.



Михаил Калинов и Иво Корестилов се отчетоха с по 14 точки за тима от Враца. Първият добави 5 борби и 8 асистенции, а вторият – 6 борби и 3 асистенции.



Финалната осмица в турнира за Купата на България ще се проведе от 19 до 22 февруари в Ботевград, а жребият предстои на 30 януари.