Спортните новини: Днес (3) | Вчера (6)
Треньорът на Академик отстранен от залата след спречкване при нова загуба за пловдивчани
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:21
©
Спартак Плевен победи с 96:82 (22:13,15:18, 28:28, 31:23) пловдивския Академик Бултекс 99 в мач от 9-ия на Националната баскетболна лига. Двубоят се игра в зала "Балканстрой“ в Плевен.

Гостите така и не намираха верния път към противниковия кош през първата четвърт. При 16:4 старши треньорът Йордан Янков поиска таймаут, а до края на периода отборът му успя да намали разликата до 9 точки – 22:13.

Втората четвърт започна с неуспешни атаки и към двата коша. След като беше фаулиран, Васил Бачев от Академик Бултекс 99 отбеляза пръв, но вкара само един от трите опита от наказателен удар.

Пръв за Спартак в тази част отбеляза Мартин Сотиров като направи разликата отново 10 точки – 26:16. Гостите отвърнаха с 6 безответни точки и това накара наставникът на домакините да поиска техническо прекъсване при 26:22.

Почти веднага след това тройка на Кавон Скот за Спартак предизвика аплодисментите на публиката в залата. Последва нова "суша“ за плевенчани и разликата беше намалена до 29:26. В последните минути от частта състезателите на Спартак успяха малко да я увеличат до 37:31. 

След подновяването на играта двата отбора си размениха по няколко коша. За няколко минути играта беше прекъсната, за да може да бъде почистен паркетът заради разлята вода след едно единоборство.

В средата на частта домакините поведоха с десет пункта – 54:44. След тройка на Маклауд последва таймаут за гостите. След него Маклауд отново беше точен от далечна дистанция за 60:48. Играта стана по-динамична и пловдивчани намалиха до 62:55, а частта завърши при 65:59.

Последната четвърт започна с два успешно изпълнени наказателни удара от Маклауд, но отговорът на Академик Бултекс 99 беше тройка на Бачев. След още една тяхна атака разликата беше намалена до три точки - 67:64. Последваха пет поредни точки за Спартак и оборотите на игра отново се вдигнаха.

След груб фаул срещу Маклауд в полето на плевенчани и спречкване от залата беше отстранен треньорът на гостите Йордан Янков. Следващите минути бяха за баскетболистите от Пловдив и се стигна до 85:82. Домакините взеха инициативата и поведоха 92:82, за да стигнат до крайния успех.

Най-резултатен в мача беше Джейлан Маклауд от Спартак с  37 точки, 8 борби и 6 асистенции. За Спартак Плевен се отличи и Ноел Браун с 15.

Николай Михайлов отбеляза 17 точки и овладя 5 борби за гостите, а Джакуез Йоу завърши с 16 точки.

Това бе 6-а загуба за Академик Бултекс 99, който заема 9-о място във временното класиране с актив от 10 точки.

В десетия кръг на НБЛ за отбора на Спартак Плевен предстои гостуване на Локомотив Пловдив на 3 декември, а Академик Бултекс 99 приема Рилски Спортист на 6 декември.
