Йордан Иванов с първо изявление, след като бе назначен за треньор на Академик

Новият треньор на пловдивския Академик Бултекс 99 Йордан Иванов говори за първи път, след като пое поста. Младият специалист бе назначен на мястото на подалия оставка Йордан Янков.



Така Йордан Иванов за първи влиза в ролята на старши треньор в своята кариера, която в последните години премина основно в школата на "студентите" от Пловдив. Той ще дебютира начело Академик още утре (сряда), когато пловдивчани ще приемат Ботев 2012 (Враца) в първи мач от квалификациите в турнира за Купата на България.



Иванов даде интервю пред bgbasket.com за това как се е стигнало до това да поеме отбора и за кризата, в която се намира той, както и за амбициите до края на сезона.



- Вече дълги години работите в школата на клуба, бяхте и помощник-треньор на първия отбор, когато бе воден от Асен Николов. Как се стигна до предложението да поемете тима?



- Знаете, че Йордан Янков подаде оставка и председателят на клуба (б.а. – Васил Врачев) ме покани да поема тима до края на сезона в този нелек момент.



- Говорихте ли с предишния старши треньор преди да застанете начело на отбора и поискахте ли някакъв съвет от него за вземането на решение?



- Да, говорихме с него, но не и по тази тема. Решението си беше мое, след като получих предложение от моя роден клуб, където е минала голяма част от моя баскетболен път като играч и до голяма степен като треньор. Реших да приема и да се опитам да помогна с каквото мога, за да подобрим моментното състояние, в което се намира отборът.



- До вашия дебют остават от по-малко от 48 часа. Има ли някакво по-специално чувство?



- Няма да крия, че има една по-различна тръпка от обикновеното. Не съм бил старши треньор на мъжки отбор досега и все пак това ще е нещо ново за мен. Едно различно предизвикателство спрямо това, което съм работил в моята треньорска кариера. Има нотка адреналин и леко притеснение, но мисля, че това е нормално. Все пак самата игра е със състезателен характер и това са нормални трепети.



- Направихте ли първа тренировка като нов наставник?



- Да, първото занимание вече премина. Голяма част от играчите са в оптимално здравословно състояние. Двама от основните баскетболисти имат леки болежки, но се надявам да са напълно подготвени.



- Какво казахте на играчите преди първото занимание?



- Не бях много многословен. Основното нещо беше, че вярвам в тях и в потенциала им. Казах им, че ако надграждаме всеки ден постепенно, ще подобрим качеството на баскетбола, който предлагаме в момента. Именно това трябва да предложим на хората, обичащи Академик. Също така и те да си тръгват удовлетворени от мачовете. Всички знаят каква е ситуацията. Искаме, когато хората идват, да ги зарадваме с добър баскетбол. В школата имаме над 250 деца. Казал съм, на играчите, че трябва да бъдат най-добрият пример за тях, за да следват правилния път.



- Тимът вече се раздели с двама играчи, но привлече именно двама нови на тяхното място. Ще има ли други промени в селекцията?



- Двете нови попълнения (б.а. – ДиМаркъс Шарп и Вантанго) имат само един изигран мач и са на 4-5 тренировки. Все още не може да се види истинският им потенциал, надявам се тепърва да го разкрият. До момента не сме стигнали до фазата за привличане на нови баскетболисти. Ще преценим след първите две срещи дали имаме нужда от помощ и да намерим играч, който би ни помогнал, но първо трябва да видя как стои отборът и от какво има нужда.



- Предстои ви важен мач срещу един от дебютантите в родния елит в лицето на Ботев, който спокойно може да се нарече една от изненадите на сезона. Освен това и победата, и точковата разлика ще бъдат важни. Какви са вашите очаквания?



- Изключително съм респектиран от младия отбор на Ботев и от баскетбола, който играе. Това е един от най-дисциплинираните тимове в първенството и най-вече грамотно играещ. Въпреки че това е най-младият и дисциплиниран тим, което прави изключително добро впечатление, то безспорно е плод на добрата работа на играчите и треньора, който видимо съумява да извлече може би максимума от тях. Вижда се прогрес във всеки един мач, което е похвално. Срещаме един добър, но по-млат отбор от нас. Този тим обаче убеди хората, че по никакъв начин не трябва да бъде подценяван, както беше в началото на сезона. Ботев затвърди позиции със своето постоянство.



- Какви са амбициите Ви начело на Академик?



- Пак казвам, качеството на баскетбола да го подобрим. Относно Купата на България, целта е да прескочим първия етап и ако имаме малко късмет на жребия, да срещнем по-благоприятен съперник, на който да се противопоставим. Гледайки класирането в първенството и къде се намираме, както и какво ни очаква, мисията да участваме в плейофите ще бъде изключително трудна. Ако успеем да го направим това нещо, смятам, че ще сме свършили добра работа. Имайки предвид къде сме в момента, не е реално да говорим за големи неща, но мисля, че ще покажем едно по-добро лице и баскетбол.