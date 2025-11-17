Юношите на Академик Пловдив победиха ЦСКА като гости

© Юношите на Академик Бултекс 99 (Пловдив) победиха ЦСКА с 90:80 като гости след продължение в баскетболното първенство при 16-годишните.



След оспорван мач още от първата минута, в който и двата отбора показаха силна игра и голяма мотивация, всичко се реши едва в продължението. Темпото беше високо, нападенията се редуваха едно след друго, а напрежението в залата непрекъснато растеше.



В допълнителното време, нашите баскетболисти U16 запазиха концентрация и успяха да наложат своята игра. Имаше добър принос от всички играчи – всеки се включи по най-добрия начин и даде своята част за успеха. Благодарение на отборния дух победата беше напълно заслужена, написаха по този повод от пловдивския клуб.