Баскетболният Академик Бултекс 99 (Пловдив) направи възможно най-краткото представяне на ново попълнение в отбора. Става въпрос за Константин Паисиев.

От пловдивския клуб публикуваха негова снимка в официалната си страница и добавиха лаконичното "Добре дошъл".

Паисиев игра за последно в Миньор (Перник), а в своята кариера е бил още част от отборите на Академик София и Шумен.

Паисиев може да направи официалния си дебют на Академик още тази вечер, когато пловдивчани гостуват на Левски в мач от 22-ия кръг на НБЛ.

До момента възпитаниците на треньора Йордан Иванов са 9-и във временното класиране със 7 победи и 12 загуби.