Академик Пловдив направи възможно най-краткото представяне на ново попълнение
От пловдивския клуб публикуваха негова снимка в официалната си страница и добавиха лаконичното "Добре дошъл".
Паисиев игра за последно в Миньор (Перник), а в своята кариера е бил още част от отборите на Академик София и Шумен.
Паисиев може да направи официалния си дебют на Академик още тази вечер, когато пловдивчани гостуват на Левски в мач от 22-ия кръг на НБЛ.
До момента възпитаниците на треньора Йордан Иванов са 9-и във временното класиране със 7 победи и 12 загуби.
