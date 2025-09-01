Академик Пловдив: Кирил Иванов е обратно в нашите редици

© Кирил Иванов е обратно в редиците на Академик Бултекс 99, обявиха от пловдивския баскетболен клуб.



Ето какво още информираха от щаба на "студентите":



Младият играч продължава да трупа ценен опит и да се развива под ръководството на нашия треньорски щаб.



Миналия сезон Кирил показа солиден потенциал и готовност за работа.



Вярваме, че предстоящият сезон ще донесе още по-голям напредък в неговата игра.



Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че 202-сантиметровият Кирил Иванов е роден в Плевен. В кариерата си той е носил още екипите на Спартак Плевен и Балкан Ботевград.



Първата контрола на Академик Пловдив за новия сезон ще е на 11 септември срещу Берое (Стара Загора).