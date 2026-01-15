ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини:
Преобразен Академик взе солиден аванс срещу Ботев (Враца) при дебюта на Йордан Иванов
Автор: Стойчо Генов 09:53Коментари (0)47
©
Пловдивският Академик Бултекс 99 взе солиден аванс в срещу Ботев 2012 (Враца) в квалификациите за финалната осмица в турнира за Купата на България по баскетбол при мъжете. "Студентите" победиха съперника си с 85:68 (17:18, 21:14, 25:15, 22:21) в първия мач между двата тима от предварителната фаза на надпреварата. Реваншът е на 28 януари в Ботевград. 

Двубоят в зала "Сила" в Пловдив бе официален дебют за новия треньор на Академик Йордан Иванов, който замени на поста подалия оставка Йордан Янков. 

Срещата започна равностойно и след първите десет минути игра гостите от Враца имаха точка аванс при 18:17. Във втората част обаче "студентите" постепенно повишиха ефективността си в нападение и това им позволи да се оттеглят на почивка с 6 точки преднина - 38:32. 

След паузата играчите на Йордан Иванов продължиха да диктуват събитията на паркета, като още в началото на третата четвърт направиха разликата двуцифрена за 42:32, а впоследствие я увеличиха на 16 точки - 63:47. Това се оказа ключово за изхода от срещата, тъй като в последните десет минути отборът на Ботев 2012 нямаше как да навакса голямото изоставане и Академик се поздрави с успеха след 85:68.

Капитанът Васил Бачев стана най-резултатен за победата на пловдивчани с 21 точки, а по 16 добавиха ДеМаркъс Шарп, Обрад Томич и Жакез Йоу. 

За Ботев 2012 Михаил Калинов и Георги Герганов също реализираха по 16 точки.
