Честито! БК Академик Пловдив навършва днес 77 години

© Баскетболен куб Академик Пловдив навършва днес 77 години от своето създаване.



Ето какво информираха по темата от пловдивския клуб:



77 ГОДИНИ АКАДЕМИК



На 28 декември 1948 година група ентусиасти основават физкултурно дружество "Академик" – емблемата на пловдивския баскетбол през изминалите осем десетилетия.



От първите студентски мачове между факултетите до националните шампионати и европейските турнири – историята на нашия клуб е история на труд, постоянство и безкомпромисна любов към играта.



Днес празнуваме 77 години традиция. След три години ни очаква 80-годишният юбилей – с надеждата, че ще го посрещнем с още по-големи успехи!



Благодарим на всички, които през годините са били част от семейството на Академик – състезатели, треньори, ръководители и най-вече на вас, нашите верни фенове!