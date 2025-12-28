ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (3) | Вчера (2)
Честито! БК Академик Пловдив навършва днес 77 години
Автор: Стойчо Генов 12:05Коментари (0)227
©
Баскетболен куб Академик Пловдив навършва днес 77 години от своето създаване.

Ето какво информираха по темата от пловдивския клуб:

77 ГОДИНИ АКАДЕМИК

На 28 декември 1948 година група ентусиасти основават физкултурно дружество "Академик" – емблемата на пловдивския баскетбол през изминалите осем десетилетия.

От първите студентски мачове между факултетите до националните шампионати и европейските турнири – историята на нашия клуб е история на труд, постоянство и безкомпромисна любов към играта.

Днес празнуваме 77 години традиция. След три години ни очаква 80-годишният юбилей – с надеждата, че ще го посрещнем с още по-големи успехи!

Благодарим на всички, които през годините са били част от семейството на Академик – състезатели, треньори, ръководители и най-вече на вас, нашите верни фенове!
Още по темата: общо новини по темата: 554
24.12.2025
15.12.2025
26.11.2025
24.11.2025
21.11.2025
17.11.2025
предишна страница [ 1/93 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: