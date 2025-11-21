© Два дни след края на баскетболното дерби на Пловдив, ръководството на Академик Бултекс 99 използва официалната клубна страница, за да публикува ретроспекция на събитията от зала "Сила".



Ето какво заявиха от БК Академик:



От всяка битка се учим. От всяко дерби растем.



93:98 за Локомотив след продължение в зала “Сила". Първият градски сблъсък от 1961 година ни показа какво означава да се бориш до последната секунда. 87:87 в редовното време. Битка, каквато очаквахме.



Индивидуални показатели на отбора:



• Джакез Йоу – 25 точки, 10 борби



• Обрад Томич – 21 точки, 11 борби



• Райт-Рийво Лане – 13 точки, 16 асистенции



• Васил Бачев – 13 точки



• Джак Хемфил – 10 точки, 5 борби



Това е само началото.



Излизаме от тази игра като по-добър отбор. Видяхме какво трябва да подобрим, видяхме силата на колектива си, и научихме уроците, които ще ни направят по-силни.



Главите са горе. В неделя ни чака Плевен, и енергията от това дерби е точно горивото, от което се нуждаехме.



А за следващия сблъсък за Пловдив, ще бъдем готови.



Напред, академици!



