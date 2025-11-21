ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (14) | Вчера (12)
БК Академик: Излизаме от дербито като по-добър отбор! Енергията е горивото, от което се нуждаехме
Автор: Стойчо Генов 17:19Коментари (0)64
©
Два дни след края на баскетболното дерби на Пловдив, ръководството на Академик Бултекс 99 използва официалната клубна страница, за да публикува ретроспекция на събитията от зала "Сила".

Ето какво заявиха от БК Академик:

От всяка битка се учим. От всяко дерби растем.

93:98 за Локомотив след продължение в зала “Сила". Първият градски сблъсък от 1961 година ни показа какво означава да се бориш до последната секунда. 87:87 в редовното време. Битка, каквато очаквахме.

Индивидуални показатели на отбора:

• Джакез Йоу – 25 точки, 10 борби

• Обрад Томич – 21 точки, 11 борби

• Райт-Рийво Лане – 13 точки, 16 асистенции

• Васил Бачев – 13 точки

• Джак Хемфил – 10 точки, 5 борби

Това е само началото.

Излизаме от тази игра като по-добър отбор. Видяхме какво трябва да подобрим, видяхме силата на колектива си, и научихме уроците, които ще ни направят по-силни.

Главите са горе. В неделя ни чака Плевен, и енергията от това дерби е точно горивото, от което се нуждаехме.

А за следващия сблъсък за Пловдив, ще бъдем готови.

Напред, академици!

Още по темата: общо новини по темата: 549
17.11.2025
13.11.2025
11.11.2025
27.10.2025
19.10.2025
14.10.2025
предишна страница [ 1/92 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Драма, пълна зала и зрелищен баскетбол в първото дерби на Пловдив от 1961 година насам
 Не първо, а 9-о елитно дерби играят днес Локомотив и Академик! Последният двубой завършва с анулиран резултат
 Фенклубът на Локо: Подкрепете момчетата в този исторически сблъсък!
 Юношите на Академик Пловдив победиха ЦСКА като гости
 Баскетболист на Академик Пловдив с повиквателна за националния отбор
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: