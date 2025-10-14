Драматична загуба на Академик Пловдив в Перник

© НБЛ Баскетболистите на Академик Бултекс 99 (Пловдив) записаха втора поредна загуба през новия сезон в НБЛ. Пловдивчани отстъпиха при гостуването си на Миньор с 83:80 (16:17, 26:19, 20:30, 21:14) в зала "Борис Гюдеров" в Перник.



Академик взе минимален аванс от една точка след края на първата четвърт. Последва подем на домакините, но през третата част отново имаше драма. Пловдивчани наваксаха изоставането си и дори дръпнаха с 66:62 преди последната част.



Те водеха четири минути преди края, когато баскетболистите на Миньор успяха да обърнат нещата в своя полза.



Игор Кесар бе най-резултатен за перничани с 27 точки, 5 борби и 4 асистенции. Лазар Станкович се отличи с впечатляващ "дабъл-дабъл" от 15 точки и 19 борби. Алекс Уандие се включи с 14 точки и 7 борби, а Лъчезар Тошков завърши с 12 точки, 4 борби и 6 асистенции.



За Академик Васил Бачев реализира 22 точки и 4 борби. Обрад Томич се отчете с "дабъл-дабъл" от 12 точки и 14 борби.



В следващия кръг от първенството на България по баскетбол за мъже Академик Бултекс 99 ще приеме Берое в Пловдив.