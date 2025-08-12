Тя беше част от исторически отбор на Марица, но сега премина в друг клуб

© Марица (Пловдив) се раздели с диагонала Ралина Дошкова. От новия сезон тя ще играе в кипърския АЕК (Ларнака).



През миналия сезон Ралина спечели шампионската титла, Купата на България с маричанки и стана част от историческия отбор на клуба, който премина за първи път груповата фаза на Шампионската лига.



Диагоналът е бронзова медалистка от Световното първенство с националния отбор до 17 години. Била е част от всички възрастови групи на националния отбор.



Дошкова стартира кариерата си в ЦСКА (София), с който е шампион на България и носител на Купата през 2013-та година. Освен в Чехия кариерата на волейболистката преминава още в отбори от Германия, Швейцария, Румъния, Франция и Чехия.



През 2019-та година тя печели Купата и Суперкупата на Германия с Палмберг (Шверин), с който в същия сезон е и вицешампион.



ВК Марица благодари на Ралина за професионализма, отдадеността и ценния принос към историята на клуба и й пожелава много здраве, успехи и още незабравими моменти по волейболните терени, гласи официалното съобщение на "жълто-сините".