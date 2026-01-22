Марица (Пловдив) е Отбор на месец декември, треньорът начерта смели цели

© Женският волейболен шампион на България Марица (Пловдив) бе избран за най-добър отбор на месец декември в традиционната анкета, организирана от Пресклуб България сред спортните редакции и медии. На награждаването присъстваха старши треньорът Ахметджан Ершимшек и централната блокировачка Борислава Съйкова.



Жълто-сините получиха 16 гласа от общо 28 гласували спортни редакции и така за шести път в своята история печелят първо място в тази престижна класация.



През декември Марица завоюва своята 11-а Купа на България, след като във финала на турнира в столичната зала "Христо Ботев" надигра Левски с категоричното 3:0 и триумфира в надпреварата.



Наставникът на шампионките Ахметджан Ершимшек благодари за признанието и изрази надежда за още по-добро представяне от неговия тим.



"Това е вторият път, в който съм тук за подобно награждаване. Ние се опитваме да си вършим работата по възможно най-добрия начин и вие го оценявате като гласувате за нас, което ни прави много щастливи. Надявам се да се представим още по-добре в Шампионската лига и в българското първенство и така да заслужим да дойдем отново тук“, започна турският специалист.



"Шампионската лига е много важна за нас. Там нивото на игра и атмосферата са съвсем различни. Винаги нашите първи две цели са да спечелим българското първенство и Купата на страната, така че не мога да кажа, че вътрешният шампионат не е важен за нас. Това са три различни състезания и имаме три различни цели“, допълни той.



"Играем добре. Може би последният ни двубой в Шампионската лига беше по-слаб от предишните, но като цяло си вършим работата добре. Трябва да си поставим реалистични цели. Не може да очакваме веднага да спечелим Шампионската лига. През тази година целта ни е поне да повторим представянето от миналия сезон и ако може – да се представим малко по-добре. Имаме още два мача в групата. Математически дори имаме шанс и за първото място, но за мен реалистично е да преследваме класиране на втора или трета позиция", обясни още наставникът на Марица.



Ахметджан Ершимшек коментира предстоящия двубой с Левски на 25 януари, който ще е и първи за Жълто-сините от втория полусезон в Националната волейболна лига Демакс.



"За мен всеки мач е отделен сам по себе си. Левски смени своя треньор и обикновено даден отбор показва добра реакция след промяна на наставника. Трябва да сме подготвени“, завърши турският специалист.



Борислава Съйкова акцентира върху натоварената програма на отбора в последните месеци и значимостта на спечеления трофей.



“Искам да благодаря на всички, гласували за нас. За първи път съм тук, но се чувствам много щастлива. Bлагодаря за признанието и за това, че сте гласували за нас. Програмата ни е доста натоварена, но се опитваме да се справяме. За мен завоюваната Купа е важна, защото точно в този момент отборът бе в труден период и съумяхме да се съберем и да спечелим. Със сигурност сгъстеният график ни помага, защото така имаме повече игрови ситуации и повече време в залата", каза на свой ред състезателката на Марица.



"За мен всяка победа е ценна, независимо дали е в първенството, в Шампионската лига, или дори в контролна среща. Със сигурност Шампионската лига е много престижен турнир и в него ние се срещаме с едни от най-добрите състезателки в света. Имаме удоволствието да се изправим срещу най-добрите и да премерим сили с тях“, каза още Съйкова.