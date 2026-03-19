Волейболният шампион на България при жените Марица (Пловдив) ще изиграе днес втория си двубой от четвъртфиналния плейоф със Славия в Националната волейболна лига. Срещата е от 18:00 часа в зала "Панайот Пондалов" в столицата и ще бъде излъчена пряко в официалния канал на Жълто-сините в YouTube.Маричанки се нуждаят от победа в София, за да се класират за полуфиналите в първенството.Състезателките на старши треньора Ахметджан Ершимшек се наложиха категорично с 3:0 гейма в първия мач от четвъртфиналния сблъсък между двата тима и така поведоха с 1:0 победи в серията, която се играе до два успеха от три възможни срещи.В рамките на редовния сезон шампионките вече спечелиха веднъж при визитата си в зала "Панайот Пондалов" в София.При елиминиране на Славия, Марица ще чака на полуфинала победителя от другата четвъртфинална серия, противопоставяща отборите на Марица 2022 (Пловдив) и ЦСКА. Червените взеха аванс след успех в първия мач в столицата. Втората среща от сблъсъка ще се играе също днес от 18:00 часа в зала "Строител" в Пловдив.