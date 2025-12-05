Марица продължи победната си серия след категоричен успех над ЦПВК

© Шампионът на България по волейбол за жени Марица (Пловдив) постигна осма поредна победа от началото на сезона в Националната волейболна лига Демакс. Жълто-сините надиграха с 3:0 (25:19, 25:20, 25:14) гейма като домакини отбора на ЦПВК в зала Строител в среща от осмия кръг на шампионата.



Така шампионките продължават победната си серия в първенството, която достигна до осем поредни успеха без загубен гейм и това им отрежда първо място в класирането с пълен актив от 24 точки.



Двубоят започна с равностойна битка до 7:7, след което пловдивчанки постепенно започнаха да се откъсват в резултата и разликата достигна 4 точки при 16:12 в средата на гейма. След 19:16 пък Жълто-сините взеха следващите четири разигравания и затвориха първата част с 25:19.



Състезателките на Ахметджан Ершимшек пренесоха импулса в играта си и в началото на втората, в която поведоха с 6:1 още в самото начало. Маричанки продължиха да разчитат на добрия си сервис, което им позволи да увеличат аванса си до 15:6 и до края на гейма не изпуснаха инициативата – 25:20.



В третата част Марица отново показа по-голямата си класа и след 12:10 Жълто-сините направиха серия от 11:2 точки, за да стигнат до успеха след 25:14.



Най-резултатна за успеха на Жълто-сините стана Боряна Ангелова с 11 точки, 9 записа Ванеса Агбортаби, а с 8 допринесе Ива Дудова.



В следващия кръг, който е последен от първия полусезон в НВЛ, Марица гостува на Драгоман. Мачът е на 13 декември (събота) от 17:00 часа.