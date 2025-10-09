ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (5) | Вчера (15)
Центърът Борислава Съйкова започва своя трети сезон в Марица
Автор: Стойчо Генов 09:27
Борислава Съйкова продължава своя път с Марица и ще бъде част от отбора и през сезон 2025-2026, съобщиха от клуба.

След силен сезон, в който спечели титлата и Купата на България и бе част от историческото преминаване на маричанки през груповата фаза на Шампионската лига, центърът започва своя трети сезон с жълто-сините. 

Със своя опит от националния отбор на България, както и с амбицията си за развитие, тя остава важна част от шампионския състав на Марица, с който вече има спечелени два златни дубъла.

"Решителна и мотивирана, Боби влиза в новия сезон с амбицията да добави още злато и победи към историята на Марица! Успешен сезон", напинсаха по този повод от пловдивския волейболен клуб.
