Центърът Борислава Съйкова започва своя трети сезон в Марица

© Борислава Съйкова продължава своя път с Марица и ще бъде част от отбора и през сезон 2025-2026, съобщиха от клуба.



След силен сезон, в който спечели титлата и Купата на България и бе част от историческото преминаване на маричанки през груповата фаза на Шампионската лига, центърът започва своя трети сезон с жълто-сините.



Със своя опит от националния отбор на България, както и с амбицията си за развитие, тя остава важна част от шампионския състав на Марица, с който вече има спечелени два златни дубъла.



"Решителна и мотивирана, Боби влиза в новия сезон с амбицията да добави още злато и победи към историята на Марица! Успешен сезон", напинсаха по този повод от пловдивския волейболен клуб.