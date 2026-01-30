Емоционално предложение за брак преди пловдивското дерби в женския волейбол

© Женският волейболен шампион на България Марица (Пловдив) продължава победната си серия в Националната волейболна лига Демакс. Възпитаничките на старши треньора Ахметджан Ершимшек стигнаха до успех в 3 гейма в пловдивското дерби в елита срещу отбора на Марица 2022.



В отделните части Жълто-сините надделяха с 25:21, 25:16 и 25:10 в символичното си гостуване в зала "Строител" и така продължават да водят уверено в класирането на първенството с пълен актив от 33 точки след първите си 11 мача.



Преди срещата присъстващите в залата станаха свидетели на приятна изненада. Статистикът на Марица Стоян Вулджев предложи брак на своята любима Кристина Якимова, която също е треньорка в школата на клуба.



Шампионките взеха инициативата от самото начало и рано отвориха преднина от 7:2, която в хода на гейма увеличиха до 15:8. Момичетата, водени от Диян Боюклиев и Миглена Стрезова обаче не се предадоха и намалиха изоставането си до само точка при 21:22, но в заключителните моменти Жълто-сините задържаха аванса си, за да вземат първата част с 25:21 след успешна блокада на Елисавета Сариева.



Втората започна равностойно до 6:6, когато състезателките на Ахметджан Ершимшек постепенно започнаха да се откъсват в резултата и разликата достигна 5 точки при 19:14. До края шампионките дадоха само още 2 точки на своя съперник и си осигуриха успеха след 25:16.



В третия гейм Жълто-сините започнаха със серия от седем поредни спечелени разигравания, а впоследствие преднината стана двуцифрена при 12:2. Символичните гости не изпуснаха инициативата и затвориха мача с 25:10.



Най-резултатна за победата на шампионките стана Виктория Коева с 21 точки, а 19 добави Александра Китипова.



В следващия си мач отборът на Марица гостува на френския Льовалоа Пари Сен Клу (Париж) в последния си решителен двубой от група Е на Шампионската лига. Срещата е на 4 февруари от 21:00 часа българско време.