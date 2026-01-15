ИЗПРАТИ НОВИНА
Допълнителен емоционален заряд днес за треньора на Марица
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:51Коментари (0)223
Старши треньорът на Марица (Пловдив) Ахметджан Ершимшек даде интервю пред клубната медия преди четвъртия двубой на тима в група Е на Шампионската лига по волейбол за жени. Жълто-сините се изправят тази вечер срещу германския Палмберг (Шверин), който е на втората позиция в класирането на групата с 6 точки в актива си.

Българският първенец е с 2 пункта по-малко на третото място, след като в предишния си двубой победи френския Льовалоа Пари Сен Клу (Париж) с 3:1 гейма в зала Колодрума.

“Проведохме последната си тренировка преди мача. Свършихме добра работа. Настроението в отбора е чудесно. Нямаме търпение да изиграем предстоящия мач, защото знаем каква страхотна атмосфера ще има по време на срещата", заяви Ершимшек.

Двубоят има и допълнителен заряд за наставника на Марица, тъй като от лятото турският специалист ще бъде асистент на треньора на Палмберг Феликс Козловски в националния отбор на Нидерландия по волейбол за жени.

“Аз съм професионалист и сега на полето двамата ще се опитаме да се победим. Нямаме нужда от допълнителна мотивация, защото и двамата сме наясно, че това е Шампионската лига и всеки се опитва да класира отбора си напред", обясни специалистът и отново обърна внимание на представянето на своя тим в първата среща между двата отбора в Пловдив.

“Трябва да се адаптираме към невероятната атмосфера, която ще ни очаква в залата. Вярвам в моя отбор. Изиграхме много силен мач срещу този съперник в България, въпреки че отстъпихме с 2:3. Очаквам отново да се представим на ниво. Ключовото в предстоящия сблъсък ще бъде нашият манталитет да се борим. В тази група всеки може да победи всеки, така че във всеки двубой шансовете са равни", завърши Ершимшек.

Мачът между Палмберг и Марица е днес от 19:00 часа в "Палмберг Арена" и ще бъде излъчен пряко в ефира на Max Sport 2.
