Спортните новини: Днес (11) | Вчера (4)
ВК Марица: Психологически сме готови! Публиката ни дава огромна мотивация!
Автор: Стойчо Генов 13:04
© Plovdiv24.bg
виж галерията
С нови надежди за успех във волейболен клуб Марица (Пловдив) очакват предстоящия мач срещу полския Девелопрес (Жешув) в Шампионската лига, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Двубоят от 5-ия кръг в груповата фаза е утре вечер (27 януари) от 18:30 часа в зала "Колодрума".

"Жълто-сините" дадоха днес официална пресконференция в "Колодрума", в която участваха старши треньорът Ахметджан Ершимшек, както и състезателките Дияна Борисова и Кая Николова.

Ето какво заяви наставникът на Марица:

В момента е много натоварено време за нас. Вчера изиграхме един много важен мач срещу Левски. Днес ще направим една кратка тренировка, защото това е важно от физическа гледна точка. Психологически сме готови! Знаем как се играе в Шампионската лига.

Засега съм доволен от това как играем, с изключение на последния ни двубой в Шампионската лига. Даже отстрани се вижда, че нашите състезателки израстват, което ме прави щастлив. За всеки е мечта да играе в Шампионската лига. Това е трупане на опит. Ако постигнем целта си, ще бъдем още по-щастливи.

Ако погледнем мачовете на съперника ни – когато играят навън, леко се затрудняват. Надявам се ние също да ги затрудним. Но при всички положения те са най-силният отбор в нашата група.

Ето мнението за мача на Кая Николова:

Момичетата са много мотивирани за мача утре. Всяка се старае да тренира по най-добрия начин, да спазваме указанията, които ни дават. Сервизите и посрещането винаги са ключове за един успех. Публиката ни дава изключителна подкрепа и огромна мотивация, те наистина са нашият седми играч.

Ето какво каза пред медиите Дияна Борисова:

Чувствам се много добре. Винаги има вълнение преди подобен двубой. Ако успеем да овладеем нашето посрещане, това ще улесни нашата игра. Да играя пред родна публика е чудесно.

Гледайте в прикаченото видео цялата пресконференция на ВК Марица:

Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Статистика: