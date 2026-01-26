© Plovdiv24.bg виж галерията С нови надежди за успех във волейболен клуб Марица (Пловдив) очакват предстоящия мач срещу полския Девелопрес (Жешув) в Шампионската лига, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Двубоят от 5-ия кръг в груповата фаза е утре вечер (27 януари) от 18:30 часа в зала "Колодрума".



"Жълто-сините" дадоха днес официална пресконференция в "Колодрума", в която участваха старши треньорът Ахметджан Ершимшек, както и състезателките Дияна Борисова и Кая Николова.



Ето какво заяви наставникът на Марица:



В момента е много натоварено време за нас. Вчера изиграхме един много важен мач срещу Левски. Днес ще направим една кратка тренировка, защото това е важно от физическа гледна точка. Психологически сме готови! Знаем как се играе в Шампионската лига.



Засега съм доволен от това как играем, с изключение на последния ни двубой в Шампионската лига. Даже отстрани се вижда, че нашите състезателки израстват, което ме прави щастлив. За всеки е мечта да играе в Шампионската лига. Това е трупане на опит. Ако постигнем целта си, ще бъдем още по-щастливи.



Ако погледнем мачовете на съперника ни – когато играят навън, леко се затрудняват. Надявам се ние също да ги затрудним. Но при всички положения те са най-силният отбор в нашата група.



Ето мнението за мача на Кая Николова:



Момичетата са много мотивирани за мача утре. Всяка се старае да тренира по най-добрия начин, да спазваме указанията, които ни дават. Сервизите и посрещането винаги са ключове за един успех. Публиката ни дава изключителна подкрепа и огромна мотивация, те наистина са нашият седми играч.



Ето какво каза пред медиите Дияна Борисова:



Чувствам се много добре. Винаги има вълнение преди подобен двубой. Ако успеем да овладеем нашето посрещане, това ще улесни нашата игра. Да играя пред родна публика е чудесно.



Гледайте в прикаченото видео цялата пресконференция на ВК Марица:



