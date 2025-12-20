Марица на финал за Купата на България срещу Левски

© Защитаващият трофея си отбор на Марица (Пловдив) се класира за финала в турнира за Купата на България по волейбол за жени. Във втория полуфинал от надпреварата Жълто-сините направиха обрат и победиха тима на ЦПВК (София) с 3:1 (23:25, 25:15, 25:8, 25:15) гейма за 91 минути игра.



Така в битката за трофея състезателките на Ахметджан Ершимшек ще се изправят срещу състава на Левски, който в другия полуфинал надделя драматично над ЦСКА с 3:2 гейма.



Маричанки бяха затруднени на посрещане в началните минути и това позволи на ЦПВК да отвори разлика от 5 точки при 13:8, която столичният тим увеличи до 22:13. Това амбицира шампионките, които в следващите минути вдигнаха оборотите и със серия от 8:1 точки стопиха пасива си до 21:23 при сервис на Кая Николова. При 24:21 Марица отрази два геймбола, но ЦПВК се възползва от третата си възможност и затвори първата част с 25:23.



Вторият гейм стартира с битка точка за точка до 8:8, когато Жълто-сините спечелиха пет от следващите шест разигравания и се откъснаха в резултата с 13:9. Стигна се до 14:12, след което маричанки направиха серия от 9:1 точки и това се оказа ключово за крайния изход от втората част, която отиде на сметката на Марица с категоричното 25:15.



Успехът даде импулс в играта на пловдивчанки, които в третия гейм повишиха значително ефективността си във всеки игрови елемент. Състезателките на Ахметджан Ершимшек намериха и ритъма си на начален удар, което на старта на третата част им помогна да постигнат двуцифрен аванс от 15:5 при сервис на Виктория Коева.



До края Жълто-сините диктуваха изцяло събитията на полето и дадоха само още три точки на съперника за финалното 25:8 след атака на Борислава Съйкова.



Така шампионките пречупиха съпротивителните сили на ЦПВК и в четвъртата част маричанки рано взеха преднина от 11:6, която увеличиха до 19:11 в хода на гейма и впоследствие затвориха мача след 25:15.



Най-резултатна за победата на пловдивския тим бе Ванеса Агбортаби с 16 точки, 14 добави Борислава Съйкова, а с по 11 завършиха Виктория Коева и Ива Дудова.



Финалът между Марица и Левски е на 21 декември (неделя) от 17:00 часа отново в столичната зала Христо Ботев.