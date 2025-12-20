ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (5) | Вчера (5)
Марица на финал за Купата на България срещу Левски
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:47Коментари (0)122
©
Защитаващият трофея си отбор на Марица (Пловдив) се класира за финала в турнира за Купата на България по волейбол за жени. Във втория полуфинал от надпреварата Жълто-сините направиха обрат и победиха тима на ЦПВК (София) с 3:1 (23:25, 25:15, 25:8, 25:15) гейма за 91 минути игра.

Така в битката за трофея състезателките на Ахметджан Ершимшек ще се изправят срещу състава на Левски, който в другия полуфинал надделя драматично над ЦСКА с 3:2 гейма.

Маричанки бяха затруднени на посрещане в началните минути и това позволи на ЦПВК да отвори разлика от 5 точки при 13:8, която столичният тим увеличи до 22:13. Това амбицира шампионките, които в следващите минути вдигнаха оборотите и със серия от 8:1 точки стопиха пасива си до 21:23 при сервис на Кая Николова. При 24:21 Марица отрази два геймбола, но ЦПВК се възползва от третата си възможност и затвори първата част с 25:23.

Вторият гейм стартира с битка точка за точка до 8:8, когато Жълто-сините спечелиха пет от следващите шест разигравания и се откъснаха в резултата с 13:9. Стигна се до 14:12, след което маричанки направиха серия от 9:1 точки и това се оказа ключово за крайния изход от втората част, която отиде на сметката на Марица с категоричното 25:15.

Успехът даде импулс в играта на пловдивчанки, които в третия гейм повишиха значително ефективността си във всеки игрови елемент. Състезателките на Ахметджан Ершимшек намериха и ритъма си на начален удар, което на старта на третата част им помогна да постигнат двуцифрен аванс от 15:5 при сервис на Виктория Коева.

До края Жълто-сините диктуваха изцяло събитията на полето и дадоха само още три точки на съперника за финалното 25:8 след атака на Борислава Съйкова.

Така шампионките пречупиха съпротивителните сили на ЦПВК и в четвъртата част маричанки рано взеха преднина от 11:6, която увеличиха до 19:11 в хода на гейма и впоследствие затвориха мача след 25:15.

Най-резултатна за победата на пловдивския тим бе Ванеса Агбортаби с 16 точки, 14 добави Борислава Съйкова, а с по 11 завършиха Виктория Коева и Ива Дудова.

Финалът между Марица и Левски е на 21 декември (неделя) от 17:00 часа отново в столичната зала Христо Ботев.
Още по темата: общо новини по темата: 35
16.12.2025
05.12.2025
03.12.2025
03.12.2025
01.12.2025
27.11.2025
предишна страница [ 1/6 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: