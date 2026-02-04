ИЗПРАТИ НОВИНА
Марица взе два гейма в Париж, но загуби драматично и приключи участието си в Европа
Автор: Екип Plovdiv24.bg 23:59 / 04.02.2026Коментари (0)8
Марица (Пловдив) се бори докрай, но отстъпи на френския Льовалоа Пари Сен Клу (Париж) с 2:3 (24:26, 25:22, 25:17, 22:25, 10:15) гейма като гост в драматичен последен двубой от група Е на Шампионската лига по волейбол за жени.

Така Жълто-сините завършват на четвърто място в групата с 5 точки в актива си. Полският Девелопрес (Жешув) е първи с 15 точки, втори остана германският Палмберг (Шверин) с 10 точки, а третата позиция е за Льовалоа с 6.

Срещата в зала Марсел Сердан във френската столица бе изключително оспорвана и продължи близо два часа и половина.

Първият гейм се разви равностойно, като в него двата отбора често сменяха водачеството в резултата, тъй като редуваха дълги серии от последователни точки. Марица навакса ранно изоставане от 6:11 и обърна до 18:15. Стигна се до равенство 24:24, когато Льовалоа взе две поредни разигравания и така спечели първата част.

Състезателките на Ахметджан Ершимшек стартираха много концентрирано във втория гейм, като затрудниха посрещането на французойките с добър начален удар. Това позволи на маричанки да отворят разлика в резултата при 13:9. Домакините отново успяха да заличат пасива си и изравниха до 19:19. Тогава обаче Ива Дудова показа своята класа и с три поредни трудни отигравания в атака изведе Марица напред при 22:19. Именно диагоналът на пловдивчанки затвори гейма при 25:22.

Шампионките на България продължиха със своята страхотна борбеност и в началните минути на третата част, за да поведат с 12:6. Това даде допълнителна увереност на Жълто-сините, които поддържаха аванса си до 16:12. Льовалоа се доближи само на две точки при 16:18, но тогава Марица използва силата на своята блокада и направи серия от шест поредни спечелени разигравания, за да реши изхода от третия гейм – 25:17.

Волейболистките на Ахметджан Ершимшек демонстрираха своята непримирима воля и в четвъртата част, когато на два пъти наваксваха изоставане от 3:11 и от 13:18, а в края спасиха два геймбола, но Льовалоа все пак вкара срещата в решителен тайбрек след 25:22.

В него Марица не се предаде до самия край, но домакините се наложиха с 15:10.
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
