ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (11) | Вчера (18)
Треньорът на Марица: Целта през новия сезон е да спечелим всичко в България
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:51Коментари (0)120
©
Женският волейболен отбор на Марица (Пловдив) представи своите цели за новия сезон по време на пресконференция, която се проведе в зала "Строител". На събитието присъстваха старши треньорът на шампионките Ахметджан Ершимшек, мениджърът Борис Халачев, капитанът и либеро на тима Жана Тодорова и новото попълнение – световната и европейска шампионка с националния отбор до 19 години Елисавета Сариева.

През новия сезон Марица ще се стреми да постигне нов рекорд, като спечели своята 12-а поредна шампионска титла на България, и ще се бори за място в груповата фаза на Шампионската лига. В квалификациите пловдивският тим ще се изправи срещу хърватския Динамо (Загреб).

Шампионките ще открият сезона с домакинство срещу Левски София в неделя от 13:30 ч. в зала Строител.

Ето какво споделиха пред медиите представителите на женския тим:

"Целите са да спечелим всичко в България, а в Европа – да играем по-добре и да надградим това, което направихме през миналия сезон. Първият мач за сезона винаги е труден и тежък. Вярвам, че ще победим, защото вярвам във възможностите на моите състезателки“, каза треньорът на шампионките Ахметджан Ершимшек.

"Основната ни цел е да играем в групите на Шампионската лига. При отстраняване на Динамо ще попаднем в група без турски или италиански отбор и смятам, че това е голям шанс за нас. Атмосферата в клуба е много добра. Има страхотно израстване при младите момичета, които станаха първо европейски, а сега и световни шампионки, и смятам, че идва едно много добро поколение. Радвам се, че се завърнахме в нашия дом – зала Строител, и благодаря на ръководството, и най-вече на вицепрезидента на клуба г-н Светослав Славов, че обновиха това страхотно съоръжение“, заяви капитанката Жана Тодорова.

"Момичетата ме приеха много добре и се радвам, че получавам този шанс да бъда част от първия отбор на Марица. Световната титла означава много за мен и се радвам, че с националния отбор надградихме и след европейската титла станахме и световни шампионки“, каза новото попълнение на жълто-сините Елисавета Сариева.

"Целите в България са ясни – спечелване на първенството и Купата, а в Европа – да се представим още по-добре от миналия сезон. Радваме се, че се завърнахме в нашия дом – това е най-хубавата волейболна зала в България. Създаваме условия, за да може един ден оттук да излязат още волейболни световни шампионки. За нас е важно да се гради. Идеята е да играем по най-добрия начин и да се борим за всяка топка. Нивото на останалите отбори не е като това на Марица, надявам се те да ни настигнат, за да бъдем по-конкурентни. Ние, като условия, ще предоставим нужното“, заяви мениджърът Борис Халачев.
Още по темата: общо новини по темата: 16
17.10.2025
14.10.2025
13.10.2025
10.10.2025
09.10.2025
07.10.2025
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Хегемонът Марица представи треньорския щаб за новия сезон
 Кая започва втория си сезон при шампионките от Марица (Пловдив)
 Тя е само на 19, но има вече впечатляваща визитка! Готова е за още върхове с Марица
 Центърът Борислава Съйкова започва своя трети сезон в Марица
»
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: