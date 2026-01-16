Марица не успя да вземе реванш от Шверин в Шампионската лига

© Марица (Пловдив) отстъпи с 0:3 (20:25, 21:25, 17:25) гейма при гостуването си на германския Палмберг (Шверин) в четвъртата си среща от програмата на група Е в Шампионската лига по волейбол за жени.



Така състезателките на старши треньора Ахметджан Ершимшек остават на третото място в групата с 4 точки в актива си. Палмберг и полският Девелопрес (Жешув) делят първата позиция с по 9 пункта, а последен в подреждането е френският Льовалоа Пари Сен Клу (Париж) с 2 точки.



Отборът на Палмберг затрудни посрещането на Марица със силен начален удар в първите минути на срещата. Тимът, воден от Феликс Козловски, се възползва максимално от домакинското си преимущество в своята Палмберг Арена, в която съставът му няма загубен гейм до момента в двубоите си от вътрешния шампионат. Така германките отвориха аванс от 12:4. Българският шампион постепенно намери ритъма в играта си и показа характер, за да се доближи на само 3 точки до съперника при 16:19, но все пак домакините задържаха преднината си и взеха първата част с 25:20.



Жълто-сините използваха импулса в играта си на старта на втория гейм, в който поведоха с 6:2 още в началото. Палмберг изравни до 11:11 и в следващите минути битката вървеше точка за точка. Стигна се до 21:21, но след това германският тим отново използва сервиса си за четири поредни точки и затвори втория гейм с 25:21.



Въпреки негативния развой, състезателките на Ахметджан Ершимшек не се предадоха и поведоха със 7:2 на старта на третата част. Домакините обаче отново успяха да стопят пасива си до 10:10, а след 14:13 направиха серия от пет безответни точки на начален удар на Леана Грозер. Това се оказа ключово и германките завършиха мача с 25:17.



Най-резултатна в срещата за българския шампион стана Ива Дудова с 14 точки, а Борислава Съйкова добави 8, от които и 4 блокади.



В следващия си мач от група Е Марица посреща полския Девелопрес (Жешув) на 27 януари в зала Колодрума в Пловдив.