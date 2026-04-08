Хегемонът Марица (Пловдив) е само на една победа от класиране на поредния си финал в Националната волейболна лига. Жълто-сините стигнаха до впечатляващ обрат с 3:1 (25:27, 25:13, 25:23, 25:23) гейма срещу ЦСКА в мач №2 от полуфиналната серия, който се игра в зала "Христо Ботев" в София. Така възпитаничките на треньора Ахметджан Ершимшек водят вече с 2:0 победи в серията, която се играе до три успеха.

Виктория Коева бе най-резултатна за пловдивчанки, след като записа 16 точки за успеха. Ива Дудова добави 12 точки, а с по 11 точки се отчетоха Елисавета Сариева и Александра Китипова.

Третият двубой от серията е на 10 април (петък) от 18:00 часа в зала "Строител" в Пловдив.