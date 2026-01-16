ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (5) | Вчера (22)
Треньорът на Марица: Разочарован съм! Тренираме добре, стараем се много, но ни притиснаха
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:35Коментари (0)129
©
Старши треньорът на Марица (Пловдив) Ахметджан Ершимшек не скри разочарованието си след загубата от германския Палмберг (Шверин) с 0:3 гейма в четвъртия двубой на своя тим от група Е в Шампионската лига.

Турският специалист акцентира върху необходимостта неговите състезателки да поддържат високо ниво на представянето си.

"Разочарован съм от този мач, защото тренираме добре. Стараем се много, но сега не дадохме сто процента от себе си на полето и затова не съм доволен. Наистина атмосферата в залата беше страхотна. Разбира се, че това не е оправдание, но е невероятно да играеш пред такива фенове. Изпитвахме трудности на посрещане и давахме лесни точки на съперника. Постепенно се подобрихме, но след това отново ни притиснаха. Трябва да играем през целите двубои така, както се представихме в началото на втория и третия гейм“, заяви след срещата в "Палмберг Арена" Ахметджан Ершимшек.

"Трябва да поддържаме едно постоянно ниво на волейбол през целите мачове, а не само в части от геймовете. Трябва да сме готови да играем с еднакво високо качество без значение дали двубоят ще е три, четири или пет гейма“, допълни Ахметджан Ершимшек.
