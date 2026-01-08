ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (2) | Вчера (13)
Треньорът на Марица: Щастлив и горд съм с моя отбор! Вложихме сърцата си на полето
Автор: Стойчо Генов 09:00Коментари (0)374
©
виж галерията
Старши треньорът на Марица (Пловдив) Ахметджан Ершимшек бе изключително доволен от представянето на своя отбор след снощната победа с 3:1 гейма срещу френския първенец Льовалоа Пари Сен Клу (Париж) в група Е на Шампионската лига по волейбол за жени.

За жълто-сините това бе първи успех в груповата фаза през този сезон и с общо 4 точки в актива се те се изравниха временно с втория в класирането Девелопрес (Жешув).

“Много съм щастлив и съм горд с моя отбор. Не е лесно да спечелиш срещу този съперник. В нашата група всеки може да победи всеки. Ние вложихме сърцата си на полето и играхме смело. Тази вечер ще празнуваме, но от утре забравяме и продължаваме да работим", коментира след срещата наставникът на Марица.

“Когато сервираме качествено, тогава и нашата блокада и защита работят по-добре. Затова тренирахме много този елемент. Надявам се, че тази победа ще ни даде още повече увереност. Групата е много равностойна и следващите три мача за много важни за нас. Вече имаме четири точки, но се надяваме да спечелим още повече", допълни той.

“Както казах след загубата от Палмберг – можеш да научиш много неща от едно поражение и да си вземеш необходимите уроци. Днес се видя, че сме си взели поуките и не направихме същите грешки като миналия път. Христо Стоичков ни даде много добра енергия преди мача. Когато видиш такава легенда до игрището, винаги си много по-мотивиран", каза още Ахметджан Ершимшек.
Още по темата: общо новини по темата: 40
07.01.2026
06.01.2026
23.12.2025
21.12.2025
20.12.2025
16.12.2025
предишна страница [ 1/7 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Страхотно! Стоичков вдъхнови Марица за първа победа в Шампионската лига
 Треньорът на Марица: Целта е да завършим на второ или трето място в групата
»
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: