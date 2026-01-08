© виж галерията Старши треньорът на Марица (Пловдив) Ахметджан Ершимшек бе изключително доволен от представянето на своя отбор след снощната победа с 3:1 гейма срещу френския първенец Льовалоа Пари Сен Клу (Париж) в група Е на Шампионската лига по волейбол за жени.



За жълто-сините това бе първи успех в груповата фаза през този сезон и с общо 4 точки в актива се те се изравниха временно с втория в класирането Девелопрес (Жешув).



“Много съм щастлив и съм горд с моя отбор. Не е лесно да спечелиш срещу този съперник. В нашата група всеки може да победи всеки. Ние вложихме сърцата си на полето и играхме смело. Тази вечер ще празнуваме, но от утре забравяме и продължаваме да работим", коментира след срещата наставникът на Марица.



“Когато сервираме качествено, тогава и нашата блокада и защита работят по-добре. Затова тренирахме много този елемент. Надявам се, че тази победа ще ни даде още повече увереност. Групата е много равностойна и следващите три мача за много важни за нас. Вече имаме четири точки, но се надяваме да спечелим още повече", допълни той.



“Както казах след загубата от Палмберг – можеш да научиш много неща от едно поражение и да си вземеш необходимите уроци. Днес се видя, че сме си взели поуките и не направихме същите грешки като миналия път. Христо Стоичков ни даде много добра енергия преди мача. Когато видиш такава легенда до игрището, винаги си много по-мотивиран", каза още Ахметджан Ершимшек.