© виж галерията Марица (Пловдив) показа невероятен характер и постигна първа победа в груповата фаза на Шампионската лига по волейбол за жени през тази година. Състезателките на старши треньора Ахметджан Ершимшек надиграха категорично френския Льовалоа Пари Сен Клу (Париж) с 3:1 (25:22, 18:25, 25:22, 25:15) гейма като домакини в зала Колодрума в третия си двубой от програмата на група Е.



Така маричанки събраха 4 точки в актива си и временно се изравниха на втората позиция в подреждането на групата с полския Девелопрес (Жешув), който утре гостува на лидера в класирането Палмберг (Шверин). Льовалоа пък остава четвърти с 2 точки на сметката си.



Маричанки бяха подкрепени от легендата на българския и световен футбол Христо Стоичков, който изгледа двубоя на живо от трибуните в зала Колодрума. Камата бе заедно със своя кум Атанас Узунов, който е председател на Общинския съвет - Пловдив и освен това е голям фен на "жълто-сините".



Маричанки стартираха много концентрирано и затрудниха посрещането на съперника с добър начален удар. Това им позволи да поведат с 5 точки при 12:7. Френският тим обаче изравни до 16:16 и това принуди Ахметджан Ершимшек да поиска прекъсване. След него равенството се запази до 22:22. Тогава блокада на Боряна Ангелова и брейк точка с атака на Ива Дудова осигуриха две възможности пред Марица за затваряне на гейма. Още първата бе оползотворена с още един успешен блок на Ангелова за 25:22.



Отборът на Льовалоа взе ранен аванс от три точки в началото на втората част, който увеличи до 16:12. Стигна се до 21:15 в полза на гостите и те изравниха резултата след 25:18.



Марица обаче отговори на предизвикателството и още на старта на третия гейм повиши значително качеството на своя сервис на играта си в защита. Така Жълто-сините се откъснаха с четири точки при 8:4 и продължиха да се представят уверено, за да поддържат разликата до 22:17. Французойките взеха следващите две разигравания, но състезателките на Ахметджан Ершимшек не се разколебаха и затвориха гейма с блок-аут на Ванеса Агбортаби за 25:22.



Позитивното развитие даде допълнително самочувствие на маричанки, които взеха инициативата още на старта на четвъртата част и след 9:8 направиха серия от 8 безответни точки при начален удар на Борислава Съйкова – 17:8. Това се оказа ключово за развоя на гейма и до края Жълто-сините пречупиха изцяло съпротивителните сили на френския тим, като завършиха мача с категоричното 25:15.



Най-резултатна за успеха на българския шампион бе Ива Дудова с 24 точки, 14 добави Борислава Съйкова, а 13 реализира Ванеса Агбортаби.