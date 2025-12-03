ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (6) | Вчера (13)
Марица се бори здраво и взе първа точка в групите на Шампионската лига
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:18
©
виж галерията
Марица (Пловдив) взе първата си точка в групите на Шампионската лига по волейбол за жени. Жълто-сините показаха характер и бяха близо до успеха срещу германския Палмберг (Шверин), но отстъпиха с 2:3 (21:25, 25:22, 25:22, 20:25, 12:15) гейма като домакини в Колодрума във втората си среща от група Е на турнира.

Така състезателките на Ахметджан Ершимшек заемат третото място в класирането на групата с една точка на сметката си от първите два мача, докато за Палмберг това бе втора поредна победа след успеха с 3:1 срещу френския Льовалоа Пари Сен Клу (Париж) в първия кръг.

Палмберг поведе с 6:2 в началото на срещата, но постепенно Марица намери ритъма в играта си и намали до 9:10 след атака през центъра на Борислава Съйкова. Последваха нови силни минути за гостите, които отново успяха да се откъснат в резултата до 20:15 и това принуди Ахметджан Ершимшек да поиска прекъсване. След него Жълто-сините съумяха да се доближат до съперника при 20:23, но Палмберг удържа аванса си, за да вземе първия гейм с 25:21.

Марица обаче отговори и стартира силно във втория, като отвори ранен аванс от 9:5 при серия от добри сервиси на Ива Дудова. Германският тим изравни при 10:10 и в следващите разигравания двата отбора вървяха точка за точка до 22:22. Ас на Маргарита Гунчева за 23:22 накара наставникът на гостите Феликс Козловски да вземе прекъсване, но след него Ванеса Агбортаби направи блокада, за да приключи дълго разиграване и да осигури два геймбола за Марица, като още първият бе оползотворен след успешно пускане отново на Агбортаби – 25:22.

Третата част също бе изключително равностойна. Българският шампион се откъсна с три точки в началото, но Палмберг стопи разликата и геймът отново се разви с поделено надмощие до решаващите моменти след 21:21, когато две последователни атаки в аут на Миа Кирхоф и на Леана Грозер дадоха две точки аванс за Марица, а след това Жълто-сините показаха хладнокръвие, за да затворят частта при 25:22 с блок-аут на Агбортаби.

Гостите продължиха да играят много силно в защита в първите минути на четвъртия гейм и това позволи на тима от град Шверин да вземе ранна преднина от 12:4, която увеличи до 19:10. Пловдивчанки отговориха на предизвикателството и дори спасиха четири геймбола, но разликата бе прекалено голяма за заличаване и след 25:20 в полза на Палмберг мачът влезе в решителен тайбрек.

В него играта вървеше с битка точка за точка до 7:7, когато германският отбор взе две поредни разигравания и Ахметджан Ершимшек поиска прекъсване. След него Марица изравни до 9:9, но гостите отново взеха аванс до 12:10 и го задържаха за крайното 15:12.

Най-резултатна в срещата за българския шампион бе Ива Дудова с 20 точки, 18 реализира Ванеса Агбортаби, а 15 записа Борислава Съйкова.

В третия си мач от група Е Марица приема френския Льовалоа Пари Сен Клу (Париж) на 7 януари 2026 година отново в Колодрума.
Статистика: