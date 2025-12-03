ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (11) | Вчера (13)
Треньорът на Марица: Показахме, че можем да се противопоставим на всеки съперник
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:05
© CEV
Старши треньорът на Марица (Пловдив) Ахметджан Ершимшек даде мнението си след втория двубой на Жълто-сините от група Е на Шампионската лига по волейбол за жени срещу германския Палмберг (Шверин).

Маричанки взеха първата си точка, след като отстъпиха с 2:3 гейма и заемат третото място във временното класиране.

“Борим се и това ме прави щастлив. Бяхме равностойни до самия край, което е много важно за нас, но допуснахме доста лесни грешки. Доволен съм, че показахме на всички, че можем да се противопоставим на всеки съперник. Трябва да си вземем поуките от този двубой, за да сме готови за следващите мачове", заяви Ершимшек.

"Понякога да загубиш по такъв начин е по-добре дори от някои победи и се надявам, че този мач ще ни послужи като урок. Тактически бяхме много добре. Състезателките направиха това, което изисквах от тях. Атаката и сервисът ни работеха добре. Това, което отново ще подчертая, са лесните грешки, които направихме", допълни турският специалист.
