Ръководството на волейболния Локомотив Авиа (Пловдив) отправи силен призив за подкрепа към "черно-белите" привърженици. Реакцията на клуба е свързана с предстоящия решителен 5-и мач срещу Нефтохимик 2010 (Бургас) от полуфиналната серия в първенството. Двубоят е в събота (18 април) от 19,00 часа в залата на ПУ "Паисий Хилендарски" на бул. "България". Победителят от мача ще се класира на финал за шампионската титла срещу досегашния първенец Левски.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение от ВК Локомотив Авиа:

ВРЕМЕ ЗА НЕЩО ПОВЕЧЕ ОТ МАЧ

Време е за характер, за страст и за "черно-бяла" подкрепа.

Локомотив Авиа излиза в решаваща битка срещу Нефтохимик 2010 – съперник, който идва с агитка и амбиция.

Но ние имаме нещо по-силно – НАШАТА публика!

Точно сега отборът има нужда от всеки един от вас. От гласа ви, от енергията ви, от онази искра, която превръща залата ни в ПУ в непревземаема крепост! Нека покажем, че когато сме заедно, сме неудържими!

Елате, подкрепете, бъдете част от емоцията. Нека в България за пореден път видят и чуят какво е марката "ЛОКОМОТИВ".

18 АПРИЛ (СЪБОТА), 19 ЧАСА

САМО ЛОКО!