Шотландия победи с 1:0 Хаити във втория двубой от група "C" на Световното първенство в Северна Америка.

"Гайдарите" бяха много близо до попадението в 17-ата минута, тогава Бен Доук проби отдясно и подаде към Скот Мактоминей, който стреля от около 15 метра, но топката се отби в страничния стълб. В 28' Че Адамс намери с ниска топка в наказателното поле Мактоминей, чийто удар бе спасен. Избитата топка попадна в Джон Макгин, който стреля с левия крак и след рикошет кълбото се озова в мрежата.

В 34-ата минута хаитяните бяха близо до изравняване - Рубен Провиданс влезе в наказателното поле и удар с десния крак затрудни вратаря Ангъс Гъс, който изби топката на крака на Пиеро, чийто изстрел от близка дистанция бе блокиран.

В 73-ата минута Макгин имаше страхотна възможност да удвои преднината на своя тим, но ударът му мина покрай вратата. В 85-ата минута пък Хаити имаше огромен шанс да изравни. При центриране Пиеро спечели въздушния двубой на границата на малката пеналтерия с Джак Хендри и нанесе удар с глава, но топката мина покрай вратата.

След успеха Шотландия повежда във временното класиране в групата, след като по-рано днес другите два отбора в групата - Бразилия и Мароко, завършиха 1:1.