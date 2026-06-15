Ботев Пловдив се раздели по взаимно съгласие с трима футболисти. Това са нападателят Алекса Мараш и бразилците Таилсон и Талес да Силва, съобщиха от "жълто-черния" клуб.

Алекса Мараш изигра общо 46 мача с екипа на "канарчетата“. Таилсон записа 14 двубоя за Ботев, докато Талес взе участие само в две срещи на "жълто-черните“.

ПФК Ботев Пловдив благодари на тримата футболисти и им пожелава успех в бъдещата им професионална кариера, завършва официалното съобщение на клуба.

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че треньорът на тима Станислав Генчев обяви преди няколко дни, че Ботев се разделя с общо 10 играчи, които носеха жълто-черната фланелка през миналия сезон. Вече е ясно, че в тази бройка влизат напусналите след изтичането на договорите им Николай Минков и Константинос Балоянис, както и взетите под наем Емерсон Родригес и Тиндано.