Швеция победи с 5:1 Тунис в мач от група "F" на Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. Срещата се игра на стадион "Естадио BBVA" в Гуадалупе, Мексико.

В 7-ата минута шведите откриха резултата. Виктор Линдельоф изпрати дълго подаване за Александър Исак, вратарят излезе, боксира неубедително и топката се озова във Виктор Гьокереш. Той овладя и стреля, но Монтасар Талби изби кълбото метър пред голлинията, то достигна до Ясин Аяри, който с прекрасен изстрел се разписа за 1:0.

В 30' Исак удвои преднината на "Трите корони", той получи отдясно от Гьокереш, напредна, влезе навътре и с хубав удар с десния крак отбеляза за 2:0. В 43-ата минута Тунис намали пасива си, след като юношата на Манчестър Юнайтед Ханибал Мейбри центрира, а Омар Рекик бе на точното място да засече центрирането и да засече с глава топката във вратата.

В 59-ата минута Исак отне топката от капитана на тунизийците Ели Скири и подаде към Гьокереш, който хладнокръвно завърши и покачи на 3:1. В 84-ата появилият се от резервната скамейка Матиас Сванберг се разписа с първото си докосване в двубоя след центриране от пряк свободен удар. Александър Исак записа нова асистенция на сметката си, след като отклони леко центрираната топка.

Крайното 5:1 оформи Ясин Аяри, Лукас Бергвал отклони към него, а полузащитникът на Брайтън се разписа с брутален изстрел от далечна дистанция.

За Швеция предстои мач с Нидерландия на 20 юни, а Тунис се изправя срещу Япония по-късно същия ден.