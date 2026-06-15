Кот д'Ивоар победи Еквадор с 1:0 в мач от група "E" на Световното първенство в Мексико, Канада и САЩ. Двубоят се игра на стадион "Лънкълн Финаншъл Фийлд“ във Филаделфия.

В 11-ата минута Пиеро Инкапие намери Енер Валенсия, който се освободи и стреля от перфектна позиция, но топката прелетя над вратата на африканската страна. Три по-късно Джон Йебоа стреля опасно с левия крак от далечна дистанция, но малко по-високо от нужното.

В 17’ стражът на Еквадор Ернан Галиндес се наложи да се намесва за първи път, след като опит за подаване на Базумана Туре щеше да попадне във вратата, но вратарят изби с върха на пръстите си. В 23-ата минута след грешка в отбраната на Кот д’Ивоар Йобоа отне и стреля с левия крак от границата на наказателното поле, но топката се изби в напречната греда.

В 30’ Педро Вите изведе Алан Минда сам срещу вратаря, който стреля с първото си докосване, но отново горната греда спаси “слоновете". Те също имаха добра възможност в 35-ата минута, когато Николас Пепе получи на отлична позиция от Ян Диоманде, но ударът му бе блокиран в последния момент от защитника Алан Франко.

В 52-ата минута Диоманде намери в наказателното поле Ели Уахи, който стреля с десния си крак, но напречната греда този път намигна на южноамериканския отбор. В 68-ата минута Гонсало Плата изстреля истинска бомба от далечно разстояние, но стражът на котдивоарците Яхия Фидана се намеси.

В последната 90-а минута от редовното време Уилфред Синго напредна с топка в крака около 50-тина метра по десния фланг и подаде към крилото на Манчестър Юнайтед Амад Диало, който с хубав удар и с левия крак не остави шансове на вратаря Галиндес - 1:0. 23-годишният футболист изненадващо бе оставен на резервната скамейка, въпреки че беше най-добрия играч на Кот д'Ивоар на Купата на африканските нации преди няколко месеца, но с представянето си през второто полувреме той почти сигурно си заслужи титулярно място за следващия двубой срещу фаворита в групата Германия.