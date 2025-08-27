Пловдивчанин пусна жалба във ФИФА заради неплатени 35 000 евро

© Бившият младежки национал на България по футбол Атанас Кабов е подал жалба във ФИФА срещу турския си втородивизионен клуб Сакаряспор заради неполучени възнаграждения.



26-годишният пловдивчанин иска да му бъдат изплатени дължими от миналия сезон 35 000 евро. Ако от ръководството на "зелено-чените" не преведе сумата в следващите два дни, то крилото може да прекрати договора си по вина на клуба.



Информацията е на турското издание "Сьоз Сакаря". Атанас Кабов премина в Сакаряспор през февруари с трансфер за 100 хиляди евро от Хебър Пазарджик и през втория дял от предишната кампания записа 10 мача. Той има договор до лятото на 2027 година, но повече не влиза в плановете на треньорския щаб, като в първите три кръга от първенството турската Лига 1 записа само 9 игрови минути като резерва, а в последните два мача дори беше оставън извън групата.



От клубната управа се надяват да постигнат споразумение с Кабов за раздяла по взаимно съгласие, тъй като в противен случай, ако пловдивчанинът прекрати контракта си по вина на Сакаряспор, то турците ще трябва да изплатят всичките оставащи по договор възнаграждения на футболиста в размер на 320 хиляди евро, пише още "Сьоз Сакаря".



В кариерата си Атанас Кабов е играл още за Левски (София), Ботев (Враца), Царско село, Вихрен, Витоша (Бистрица), Славия и Септември (София).