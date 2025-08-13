ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Христо Иванов пази само добри спомени от "Лаута", сега гледа всеки мач на Локо
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:53Коментари (0)241
©
След няколко силни години във водещи отбори от българския шампионат, Христо Иванов предприе важна стъпка в кариерата си, преминавайки в сръбския Железничар Панчево. Тази промяна не е просто трансфер, а възможност за съпоставка между двете първенства и доколко са сходни футболната култура и условията за професионално развитие в двете страни.

Бившият футболист на Локомотив (Пловдив) сподели какво повече може да му предложи отбор като Железничар. 24-годишният халф разкрива първите си впечатления от Сърбия, споделя очакванията си за новия сезон и прави любопитен паралел между българското и сръбското първенство, най-вече във възможностите, които дават двата шампионата.

В сръбския тим адаптацията на Иванов е по-лесна и заради факта, че има още един българин - съотборникът му в миналото в младежкия национален отбор на България Силвестър Джаспър.

"В първия мач с Партизан пропуснахме 4 чисти положения. Реалният резултат трябваше да е равенство. Условията тук са много добри. Всичко ми осигуряват. Никъде не съм получавал такова отношение. Не плащам нито за храна, нито за наем, нито за сметки. Не мисля за нищо друго, освен за футбол", заяви Христо Иванов.

"Езиците са много сходни. От самото начало разбирах всичко. Със Силвестър бяхме и в младежкия национален отбор, израснали сме в Англия, приятелките ни се познават. Това си говорихме с него, че все едно е било писано така да стане. Много се разбираме. Излизаме почти всеки ден. Много по-лесно е, когато имаш съотборник, с общи виждания", каза бившият халф на Лоокомотив Пловдив и допълни: 

"Тук налагат доста повече млади момчета. Почти във всеки мач има титуляри на по 17-18 години. В шампионата само Звезда се откроява от останалите. Всички други са много равностойни. Има и задължително правило за двама футболисти под 21-годишна възраст, които трябва да са през цялото време на терена. Ако замениш такъв състезател трябва да влезе друг, който да отговаря на същото условие, но те затова се развиват и продават толкова много млади играчи в Европа. Даже Петър Станич в Лудогорец тръгва именно от Железничар". 

Христо Иванов пази само добри спомени от престоя си в Локомотив (Пловдив). Той сподели, че реално не е искал да си тръгва от отбора, но е предприел тази крачка, заради факта, че от сръбското първенство трансферите към европейски отбори са много повече и по-значими, отколкото от българския шампионат към чужбина. 

"В Локомотив прекарах доста време. Всичко беше супер - и града, и момчетата в отбора. Със всеки се разбирах. Не мисля, че съм имал проблеми с когото и да е. Беше много емоционално като си тръгвах. Казахме си доста хубави думи. Гледам всеки мач на Локомотив. Моята приятелка ми се смее и ми казва - ти си тръгна от там, а пък сега им гледаш всеки мач.

Беше ми много хубаво в Локомотив, както се казва не ми се тръгваше, но исках да изляза от зоната си на комфорт и да видя до къде мога да стигна, защото до едно място можеш да стигнеш от България и до друго от Сърбия. Мисля, че всички ще се съгласят с това нещо", каза уверено Иванов. 

На финала на разговора Христо Иванов заяви, че има цел и тя е - силен сезон в новия му тим, с което да направи заявка да е част от мъжкия национален отбор на България.

Интервюто е на Милен Пейчев, Sportal.bg
Още по темата: общо новини по темата: 122
12.08.2025
12.08.2025
09.08.2025
08.08.2025
04.08.2025
26.07.2025
предишна страница [ 1/21 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Честит рожден ден на Стефан Драганов - Чоната
 Спряха поръчката за осветлението на "Лаута", забавянето ще е минимум 2 месеца
 Преобразяването е впечатляващо, Локо (Пд) изненада доста хора
 Билетите за мача между Локомотив и Славия вече са в продажба
 Тренчев свири Локо - Славия, пратиха Великов на Берое - Ботев
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: