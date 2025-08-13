Христо Иванов пази само добри спомени от "Лаута", сега гледа всеки мач на Локо

© След няколко силни години във водещи отбори от българския шампионат, Христо Иванов предприе важна стъпка в кариерата си, преминавайки в сръбския Железничар Панчево. Тази промяна не е просто трансфер, а възможност за съпоставка между двете първенства и доколко са сходни футболната култура и условията за професионално развитие в двете страни.



Бившият футболист на Локомотив (Пловдив) сподели какво повече може да му предложи отбор като Железничар. 24-годишният халф разкрива първите си впечатления от Сърбия, споделя очакванията си за новия сезон и прави любопитен паралел между българското и сръбското първенство, най-вече във възможностите, които дават двата шампионата.



В сръбския тим адаптацията на Иванов е по-лесна и заради факта, че има още един българин - съотборникът му в миналото в младежкия национален отбор на България Силвестър Джаспър.



"В първия мач с Партизан пропуснахме 4 чисти положения. Реалният резултат трябваше да е равенство. Условията тук са много добри. Всичко ми осигуряват. Никъде не съм получавал такова отношение. Не плащам нито за храна, нито за наем, нито за сметки. Не мисля за нищо друго, освен за футбол", заяви Христо Иванов.



"Езиците са много сходни. От самото начало разбирах всичко. Със Силвестър бяхме и в младежкия национален отбор, израснали сме в Англия, приятелките ни се познават. Това си говорихме с него, че все едно е било писано така да стане. Много се разбираме. Излизаме почти всеки ден. Много по-лесно е, когато имаш съотборник, с общи виждания", каза бившият халф на Лоокомотив Пловдив и допълни:



"Тук налагат доста повече млади момчета. Почти във всеки мач има титуляри на по 17-18 години. В шампионата само Звезда се откроява от останалите. Всички други са много равностойни. Има и задължително правило за двама футболисти под 21-годишна възраст, които трябва да са през цялото време на терена. Ако замениш такъв състезател трябва да влезе друг, който да отговаря на същото условие, но те затова се развиват и продават толкова много млади играчи в Европа. Даже Петър Станич в Лудогорец тръгва именно от Железничар".



Христо Иванов пази само добри спомени от престоя си в Локомотив (Пловдив). Той сподели, че реално не е искал да си тръгва от отбора, но е предприел тази крачка, заради факта, че от сръбското първенство трансферите към европейски отбори са много повече и по-значими, отколкото от българския шампионат към чужбина.



"В Локомотив прекарах доста време. Всичко беше супер - и града, и момчетата в отбора. Със всеки се разбирах. Не мисля, че съм имал проблеми с когото и да е. Беше много емоционално като си тръгвах. Казахме си доста хубави думи. Гледам всеки мач на Локомотив. Моята приятелка ми се смее и ми казва - ти си тръгна от там, а пък сега им гледаш всеки мач.



Беше ми много хубаво в Локомотив, както се казва не ми се тръгваше, но исках да изляза от зоната си на комфорт и да видя до къде мога да стигна, защото до едно място можеш да стигнеш от България и до друго от Сърбия. Мисля, че всички ще се съгласят с това нещо", каза уверено Иванов.



На финала на разговора Христо Иванов заяви, че има цел и тя е - силен сезон в новия му тим, с което да направи заявка да е част от мъжкия национален отбор на България.



Интервюто е на Милен Пейчев, Sportal.bg