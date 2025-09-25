Слави Шопов с първи гол в Хърватия, след това даде любопитно интервю

© Пловдивчанинът Станислав Шопов отбеляза първия си гол в Хърватия, видя Plovdiv24.bg. Халфът се отличи с попадение в полза на Осиек при лесния успех с 4:0 като гост на аматьорския Уляник Пула в среща от втория кръг в турнира за Купата на Хърватия.



Бившият футболист на Ботев (Пд) и ЦСКА отбеляза във вратата на отбора от трета дивизия в 64-ата минута и резултатът стана 2:0 след точен шут от дъгата на наказателното поле.



Шопов започна титуляр и остана на терена до 86-ата минута, когато бе заменен. В 31-ата минута той получи жълт картон за грубо нарушение.



Давид Колина даде аванс за Осиек в 10-ата минута. С попадения за гостите се отличиха още Олександър Петрусенко и Яник Туре в последните пет минути от редовното време.



"Чувствам се добре, радвам се, че вкарах гол, въпреки че най-важното е победата. Всеки път, когато вкараш, всичко е някак по-лесно в главата ти, вярвам, че всички заедно ще играем по-добре и по-успешно в първенството. Очакваме с нетърпение следващия мач с желанието да спечелим отново", заяви Станислав Шопов пред официалния сайт на Осиек.



"Уверен съм в качеството на нашия отбор и че всеки е готов да даде своя максимум от възможностите си. Според мен играхме добре в последния мач в Пула, но не спечелихме. Но така е във футбола. Всеки мач в първенството е труден. Трябва да гледаме напред и всички вярваме, че можем да победим Горица в неделя", завърши пловдивчанинът.