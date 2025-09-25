ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Слави Шопов с първи гол в Хърватия, след това даде любопитно интервю
Автор: Стойчо Генов 10:01Коментари (0)0
©
Пловдивчанинът Станислав Шопов отбеляза първия си гол в Хърватия, видя Plovdiv24.bg. Халфът се отличи с попадение в полза на Осиек при лесния успех с 4:0 като гост на аматьорския Уляник Пула в среща от втория кръг в турнира за Купата на Хърватия.

Бившият футболист на Ботев (Пд) и ЦСКА отбеляза във вратата на отбора от трета дивизия в 64-ата минута и резултатът стана 2:0 след точен шут от дъгата на наказателното поле. 

Шопов започна титуляр и остана на терена до 86-ата минута, когато бе заменен. В 31-ата минута той получи жълт картон за грубо нарушение.

Давид Колина даде аванс за Осиек в 10-ата минута. С попадения за гостите се отличиха още Олександър Петрусенко и Яник Туре в последните пет минути от редовното време.

"Чувствам се добре, радвам се, че вкарах гол, въпреки че най-важното е победата. Всеки път, когато вкараш, всичко е някак по-лесно в главата ти, вярвам, че всички заедно ще играем по-добре и по-успешно в първенството. Очакваме с нетърпение следващия мач с желанието да спечелим отново", заяви Станислав Шопов пред официалния сайт на Осиек.

"Уверен съм в качеството на нашия отбор и че всеки е готов да даде своя максимум от възможностите си. Според мен играхме добре в последния мач в Пула, но не спечелихме. Но така е във футбола. Всеки мач в първенството е труден. Трябва да гледаме напред и всички вярваме, че можем да победим Горица в неделя", завърши пловдивчанинът.
Още по темата: общо новини по темата: 127
09.09.2025
27.08.2025
26.08.2025
25.08.2025
13.08.2025
12.08.2025
предишна страница [ 1/22 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Ботев Пловдив търси първа домакинска победа за сезона
 ПФК Ботев: Нуждаем се от нашия 12-и играч по пътя към първия домакински успех
 Фен зона за мача Ботев - ЦСКА 1948, вратите на стадиона отварят в 16:00 часа
 Волен Чинков свири дербито Локо - Левски, пратиха Митрев на "Колежа"
 Ботев вече продава билетите за мача с Левски, цените са от 20 до 140 лв.
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: