Пловдивчанинът Атанас Чернев изигра отличен мач при дебюта за новия си клуб Кайзерслаутерн, провери Plovdiv24.bg. Централният защитник записа пълни 90 минути при равенството 2:2 като гост на лидера Шалке 04 в дербито от 19-ия кръг на Втора Бундеслига.



Бившият футболист на Ботев (Пд) е под наем от португалския Ещрела Амадора до края на сезона. Той получи високата оценка 3.0 за представянето си в мача, като по-висока оценка от неговия тим има единствено вратарят Юлиан Крал (2.0).



Кайзерслаутерн поведе с два гола на Иван Пъртаин (61,84), но дебютиращата за Шалке звезда Един Джеко намали в 87-ата минута. В последната минута на редовното време Кенан Караман фиксира крайното 2:2.



"Получи се много здрав физически сблъсък. Очаквахме тежък мач и прогнозите ни се оправдаха. Всеки даде максимума от своите възможности, а последните 5 минути бяха изключително турбулентни. След като сме водили с 2:0, усещането е, че загубихме 2 точки, но това го има във футбола", заяви след края на мача Атанас Чернев.