Паскалев остана без треньор в Сараево, спрягат Илиан Илиев и бивш наставник на ЦСКА за поста
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:27Коментари (0)295
©
Бившият футболист на Локомотив Пловдив Мартин Паскалев остана без треньор в настоящия си отбор ФК Сараево. Ръководството на босненския клуб прие оставката на досегашния наставник Зоран Зекич и в момента усилено търси негов наследник.

Специалистът бе критикуван от част от привържениците на отбора след отпадането от турнира Купата на конференциите.

ФК Сараево победи румънския Университатя Крайова с 2:1 в първия мач, но загуби реванша с 0:4.

Мартин Паскалев взе участие в първата среща, но в Румъния не бе пуснат в игра и остана на резервната скамейка.

Според местното издание scsport.ba сред спряганите имена за нов треньор на ФК Сараево е това на Илиан Илиев.

"Илиан Илиев, настоящият треньор на България и наставникът Черно море, също имал интерес. Той направи много добри неща с този клуб за малък бюджет. Като награда за добрата си работа, той получи позицията да ръководи както националния отбор, така и клуба. Едно от най-големите имена в българския футбол, известен с характера си. Без съмнение, голямо име", твърди изданието.

Според информацията, клубът е получил много оферти. Хусреф Мусемич е във фокуса на интереса. Най-трофейният треньор на ФК Сараево сега е в надпреварата да ръководи клуба. Той е и желанието на голяма част от феновете. Сред кандидатите и Златан Налич, бивш треньор на Слобода и Тузла Сити, който беше европейски шампион с шведския отбор до 21 години. Той е бил свързван с отбора от Кошево и преди.

Друго име, което се върти с треньорския пост на отбора, е и това на бившия треньор на ЦСКА Милош Крушчич. Той е работил и като помощник-треньор в Литекс.
