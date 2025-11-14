Пловдивчанин дебютира за мъжкия отбор на Милан, лъсна грозна лъжа на БФС

© Владимиров е третият отляво надясно при правите Пловдивчанинът Валери Владимиров направи днес своя дебют за мъжкия състав на италианския гранд Милан. 17-годишният централен защитник игра цял мач за "росонерите" при загубата им с 2:3 в контролата срещу втородивизионния Виртус Ентела.



Треньорът Масимо Алегри се довери на юношата на Ботев (Пд) и го пусна редом до звезди като Первис Еступинян, Рубен Лофтъс-Чийк, Юсуф Фофана, Кристиан Пулишич и Ардон Яшари.



Любопитното е, че покрай участието на Владимиров лъсна огромна лъжа, разпространена от БФС. Преди 4 дни от футболната ни централа информираха, че Владимиров отпада от състава на България U19 за европейските квалификаци срещу Унгария (12 ноември), Франция (15 ноември) и Фарьорските острови (18 ноември) поради здравословни проблеми.



Днес обаче се оказа, че пловдивският талант е напълно здрав и ознаменува своя дебют за представителния тим на Милан.