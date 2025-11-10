ИЗПРАТИ НОВИНА
Смъркалев отпадна заради здравословни проблеми, по един от Локо и Ботев в България U19
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:50Коментари (0)308
©
Селекционерът на България U19 Атанас Рибарски обяви списъка с футболисти, на които ще разчита за предстоящите европейски квалификации от Група 2.

"Лъвчетата“ се изправят срещу Унгария на 12 ноември от 18.00 часа, срещу Франция на 15 ноември от 14.00 часа и срещу Фарьорски острови на 18 ноември от 18.30 часа.

Поради здравословни проблеми за предстоящите мачoве от състава отпадна бившият вратар на Ботев (Пловдив) Стефан Смъркалев, който в момента е футболист на германския Вердер Бремен.

В състава попаднаха по един играч на пловдивските Локомотив и Ботев - Севи Идриз и Мартин Георгиев.

Ето и пълния списък с повикани играчи:

Вратари: Пламен Пенев - Лече, Атанас Кехайов - Каляри

Защитници: Алекс Тунчев - ЦСКА, Мартин Георгиев - Ботев Пд, Мартин Димитров - Сампдория, Михаил Полендаков - Шефийлд, Наско Янев-Лудогорец, Симеон Цанев - Падерборн, Теодор Райков - Локомотив Горна Оряховица.

Полузащитници: Абдула Кичуков - ЦСКА, Георги Пенев - Лудогорец, Калоян Божков - Динамо Загреб, Кристиян Ирмиев - Кьолн, Марто Бойчев - ЦСКА 1948.

Нападатели: Васил Каймаканов - ЦСКА, Рикардо Фернандеш - Бенфика, Севи Идриз - Локомотив Пловдив, Стивън Стоянчов - Етър ВТ, Филип Гигов - Лудогорец, Юлиан Гилов - ЦСКА.
