Смъркалев отпадна заради здравословни проблеми, по един от Локо и Ботев в България U19

© Селекционерът на България U19 Атанас Рибарски обяви списъка с футболисти, на които ще разчита за предстоящите европейски квалификации от Група 2.



"Лъвчетата“ се изправят срещу Унгария на 12 ноември от 18.00 часа, срещу Франция на 15 ноември от 14.00 часа и срещу Фарьорски острови на 18 ноември от 18.30 часа.



Поради здравословни проблеми за предстоящите мачoве от състава отпадна бившият вратар на Ботев (Пловдив) Стефан Смъркалев, който в момента е футболист на германския Вердер Бремен.



В състава попаднаха по един играч на пловдивските Локомотив и Ботев - Севи Идриз и Мартин Георгиев.



Ето и пълния списък с повикани играчи:



Вратари: Пламен Пенев - Лече, Атанас Кехайов - Каляри



Защитници: Алекс Тунчев - ЦСКА, Мартин Георгиев - Ботев Пд, Мартин Димитров - Сампдория, Михаил Полендаков - Шефийлд, Наско Янев-Лудогорец, Симеон Цанев - Падерборн, Теодор Райков - Локомотив Горна Оряховица.



Полузащитници: Абдула Кичуков - ЦСКА, Георги Пенев - Лудогорец, Калоян Божков - Динамо Загреб, Кристиян Ирмиев - Кьолн, Марто Бойчев - ЦСКА 1948.



Нападатели: Васил Каймаканов - ЦСКА, Рикардо Фернандеш - Бенфика, Севи Идриз - Локомотив Пловдив, Стивън Стоянчов - Етър ВТ, Филип Гигов - Лудогорец, Юлиан Гилов - ЦСКА.