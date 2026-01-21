ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Пловдивчанин подписа с немски клуб и обяви: Нямаше нужда да мисля много!
Автор: Стойчо Генов 17:41Коментари (0)629
©
виж галерията
Пловдивчанинът Атанас Чернев ще продължи футболната си кариера в германската Втора Бундеслига. 23-годишният централен защитник бе представен днес като ново попълнение в Кайзерслаутерн.

Той получи фланелката с №16 и ще играе при "лаутерите" под наем до края на сезона от досегашния си клуб Ещрела Амадора.

Ето как бившият футболист на Ботеев бе представен от официалния сайт на немския клуб:

Българинът, който е завършил цялото си футболно образование в родния си клуб Ботев Плодив, вече е натрупал опит в южноевропейския футбол по време на престой под наем в отбора U19 на ФК Хетафе. Чернев има 15 мача за националния отбор на България до 21 години и два мача за мъжкия национален отбор. Миналото лято 23-годишният футболист премина в Ещрела Амадора и бързо се утвърди като титуляр.

"С подписването на договора с Атанас Чернев успяхме да подсилим защитата си с играч, който перфектно отговаря на нашия профил. Той е талантлив, силно атакуващ с глава и агресивен играч, който благодарение на физическите си качества притежава физическо присъствие, което е от решаващо значение за нашия стил на игра. Въпреки че играе предимно като централен защитник, той има необходимата гъвкавост, за да бъде разгърнат в цялата защитна единица“, каза спортният директор на ФКК Марсел Клос по повод трансфера.

"Когато се появи възможността да се присъединя към Кайзерслаутерн, нямаше нужда да мисля много. Мога да се докажа тук с амбициозен отбор в много силна лига и искам да го покажа на терена. Проведох добри разговори със спортния директор и треньора, което допълнително ме убеди, че мога да се развивам както атлетично, така и лично тук“, обясни Атанас Чернев по повод трансфера си.
Още по темата: общо новини по темата: 139
21.01.2026
20.01.2026
16.01.2026
09.01.2026
30.12.2025
30.12.2025
предишна страница [ 1/24 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Капитанът Никола Илиев донесе победа на Ботев срещу Дреница
 12 години без Бенкса - един от най-великите в историята на Ботев
 Даниел Наумов: Феновете на Локо ме закачат в социалните мрежи! Дербито пак ще е с голямо напрежение, но очаквам да продължим
 Пловдивски национал преминава в отбор от германската втора Бундеслига
 Официално: Ботев продаде Оджо в Полша, сумата е конфиденциална
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: