© виж галерията Невероятен успех за България на Световното първенство по стандартни танци (World Championship Junior II ST) в Молдова!



Под егидата на единствената световна федерация по спортни танци – WDSF (World DanceSport Federation), в град Кишинев, Молдова, нашата изключителна двойка Кристиян Дончев и Мартина Кондаклиева постигна нещо историческо – достигна финала и се класира на 4-то място в света!



Двамата са от Пловдив и са състезатели на "Dance school Fen 2011 Plovdiv".



В надпреварата взеха участие 56 двойки – най-добрите първа и втора шампионска двойка от всяка държава.



Това е огромна гордост за България, и за всички, които вярват, че мечтите се сбъдват, когато в сърцето има страст, труд и любов към танца!



Но пътят не спира дотук!



Предстоят още две Световни първенства:



на 2 ноември – по латино американки танци в Румъния



на 22 ноември – в Бургас, по десет танца (Ten Dance)



"Нашите деца за пореден път доказаха, че когато танцуваш със сърце, няма невъзможни върхове! Гордеем се безкрайно с вас, Кристиян и Мартина – вие сте вдъхновение за всички нас", написаха от пловдивския клуб "Dance school Fen 2011 Plovdiv".



Искрени благодарности към всички български състезатели и родители, които останаха до късно и подкрепиха двойката развявайки българското знаме така, както само българската публика може – с емоция, сълзи и гордост! Без вас тази магия нямаше да е същата!



Сърдечни благодарности и към нашите невероятни треньори - Христо Христов, Андрей Тодоров, Анастасия Тодорова, Виолета Янева и Салваторе Тодаро.



Вашият труд, отдаденост и вяра в децата превръщат мечтите им в реалност!



Hristo Hristov Andrew Todorov Anastasia Vairadyan Violeta Yankova Yaneva Salvatore Todaro



Сърдечни благодарности и към нашите партньори Love2Dance Bulgaria, които се грижат за нашия комфорт и визия на дансинга – благодарение на вас танцуваме с най-удобните и красиви обувки, а Мартина блести с перфектен тен и излъчване!