© виж галерията Страхотен упех за българската салса! Страната ни зае второ място във финала на Световната купа по латино танци в категория "Team salsa girls children". Децата от пловдивския "Танцов център Ла Фамилия" – "Chicas Del Mambo kids", получиха 80.60 точки от максимум 100 от международното жури в състав – Junior & Emily Alabi (звездите от третия сезон на американскто шоу America's Got Talent) и основателя на "Caribbean Soul Dancers", легендата - Ismael Otero. Първи с оспорван резултат от 81,70 се класира отборът на Канада.



Вторият отбор на България "Chicas Del Mambo" от Танцов център Ла Фамилия, Пловдив завършиха четвърти при жените в същото състезание със 79, 65 точки от максимум 100 в категория "Team Salsa Ladies AM Non Cabaret ". Техни съдии бяха Karen Forcano, Manuel Mascarell, John Navarez.



Единадесетото издание на "World Latin Dance Cup" тази година се проведе онлайн, заради пандемията от Covid - 19, като традиционно домакини на световното първенство са САЩ и Колумбия.



Единадесетте момичета от България се класираха четвърти на финала на 17 април с две точки разлика от домакина - отборът на Колумбия, и третото място в шампионата. Второ място в състезанието зае отборът на Австралия, а шампиони в категорията станаха момичетата от Коста Рика.



Това е втори успех на финал в световен шампионат по салса за юношеския отбор на Танцов център Ла Фамилия, град Пловдив, като миналата година същият отбор се класира на трето място на Световното първенство по салса в Мексико "Euroson Latino World Salsa championship".