© виж галерията Пловдивска двойка постигна поредния си изумителен успех, спечелвайки бронзов медал от световното първенство по спортни танци! Надпреварата се проведе в Бургас, а до историческото класиране в Топ 3 стигнаха Кристиян Дончев и Мартина Кондаклиева.



Двамата са от Пловдив и са състезатели на "Dance school Fen 2011 Plovdiv".



Ето какво съобщи в личния си профил във Фейсбук Юлия Порязова:



България вече има бронзови медалисти от Световното първенство по спортни танци!



Няма думи, с които да опиша вълнението, което изживяхме на 22 ноември, на WDSF World Championship Junior II Ten Dance, проведено в град Бургас.



На една сцена се събраха най-добрите шампионски двойки от 27 държави, а българското знаме бе високо издигнато от нашите невероятни деца Кристиян Дончев и Мартина Кондаклиева.



Те се състезаваха срещу абсолютния световен елит – най-добрите танцьори на планетата, в единствената световна федерация WDSF, която има правото да излъчва световни и европейски шампиони в спортните танци.



И… нашите деца направиха немислимото:



Кристиян и Мартина са ТРЕТИ В СВЕТА!



Това е година на чудеса за тях – три световни първенства, три огромни успеха. Завършват сезона като истински бойци, шампиони с талант, труд и огромно сърце.



Искрени благодарности на нашите треньори, без които този успех нямаше да бъде факт:



Христо Христов и КСТ "Фен 2011“ – не просто треньор, а опора, учител, приятел. Човек, който върви с децата ни и в трудните, и в светлите моменти; който ги насърчава, вдига, учи и оформя като личности. Благодарим ти за отдадеността, за силата, за това че вярваш в тях, дори когато е най-тежко.



Андрей и Анастасия Тодорови, КСТ "Бургас 1975“ – благодарим за всичко, което правите за тяхното развитие. Обичаме ви безкрайно!



Виолета Янева и Салваторе Тодаро – благодарим, че отново, рамо до рамо, показахме на света, че България заслужава своето място на голямата сцена.



Благодарим и на нашите партньори Love2Dance Bulgaria.



На тези, които се грижат за комфорта и визията на децата – за красивите и удобни обувки за всяко състезание, за перфектния тен и безупречната визия на Мартина. Вашата подкрепа е част от този успех.



И не на последно място, благодарим на българската публика



Публиката, която изпълни залата до край, която викаше, ръкопляскаше и дишаше заедно с тях във всеки танц.



Аз, като майка, изпитах гордост, вълнение и сълзи в очите, когато чух как всички – приятели, колеги, познати и непознати – подкрепили нашите деца.



Без вас този успех нямаше да бъде същият.



Поклон пред всички замесени.



Обичаме ви!