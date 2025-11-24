ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (6) | Вчера (6)
Пловдивска двойка с нов грандиозен успех! Спечели бронз от Световното по спортни танци
Автор: Стойчо Генов 10:44
Пловдивска двойка постигна поредния си изумителен успех, спечелвайки бронзов медал от световното първенство по спортни танци! Надпреварата се проведе в Бургас, а до историческото класиране в Топ 3 стигнаха Кристиян Дончев и Мартина Кондаклиева.

Двамата са от Пловдив и са състезатели на "Dance school Fen 2011 Plovdiv".

Ето какво съобщи в личния си профил във Фейсбук Юлия Порязова:

България вече има бронзови медалисти от Световното първенство по спортни танци!

Няма думи, с които да опиша вълнението, което изживяхме на 22 ноември, на WDSF World Championship Junior II Ten Dance, проведено в град Бургас.

На една сцена се събраха най-добрите шампионски двойки от 27 държави, а българското знаме бе високо издигнато от нашите невероятни деца Кристиян Дончев и Мартина Кондаклиева.

Те се състезаваха срещу абсолютния световен елит – най-добрите танцьори на планетата, в единствената световна федерация WDSF, която има правото да излъчва световни и европейски шампиони в спортните танци.

И… нашите деца направиха немислимото:

Кристиян и Мартина са ТРЕТИ В СВЕТА!

Това е година на чудеса за тях – три световни първенства, три огромни успеха. Завършват сезона като истински бойци, шампиони с талант, труд и огромно сърце.

Искрени благодарности на нашите треньори, без които този успех нямаше да бъде факт:

Христо Христов и КСТ "Фен 2011“ – не просто треньор, а опора, учител, приятел. Човек, който върви с децата ни и в трудните, и в светлите моменти; който ги насърчава, вдига, учи и оформя като личности. Благодарим ти за отдадеността, за силата, за това че вярваш в тях, дори когато е най-тежко.

Андрей и Анастасия Тодорови, КСТ "Бургас 1975“ – благодарим за всичко, което правите за тяхното развитие. Обичаме ви безкрайно!

Виолета Янева и Салваторе Тодаро – благодарим, че отново, рамо до рамо, показахме на света, че България заслужава своето място на голямата сцена.

Благодарим и на нашите партньори Love2Dance Bulgaria.

На тези, които се грижат за комфорта и визията на децата – за красивите и удобни обувки за всяко състезание, за перфектния тен и безупречната визия на Мартина. Вашата подкрепа е част от този успех.

И не на последно място, благодарим на българската публика

Публиката, която изпълни залата до край, която викаше, ръкопляскаше и дишаше заедно с тях във всеки танц.

Аз, като майка, изпитах гордост, вълнение и сълзи в очите, когато чух как всички – приятели, колеги, познати и непознати – подкрепили нашите деца.

Без вас този успех нямаше да бъде същият.

Поклон пред всички замесени.

Обичаме ви!
