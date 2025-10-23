Трикратни световни шампиони и най-добрите танцови двойки на България идват в Пловдив

© На 1 ноември, събота, от 19.00 часа в хотел SPS ще се състои Гала вечер, посветена на “Изкуството на танца“ - едно емоционално преживяване, съчетаващо елегантността на движението с артистичната сила на танца. Събитието ще събере в уютна атмосфера любители на изкуството, които ще имат възможност да видят как всяка хореография се превръща в разказ, а всяка движение - в емоция.



Програмата на “Изкуството на танца" включва ексклузивни танцови изпълнения от професионални артисти, гостуващи хореографи, визуални и музикални акценти, създаващи цялостно изживяване. Мисията на “Изкуството на танца" е да представи спортните танци като изкуство - изящно, вдъхновяващо и достъпно за публика, която проявява особено внимание и отношение към спортните танци, и не само.



“Изкуството на танца" посреща трикратните световни шампиони - Петър Даскалов и Зиа Джеймс, както и най-добрите двойки на България. Поради изключителния интерес, местата за събитието са изчерпани, но само по себе си “Изкуството на танца" е покана да повярваме и да се вдъхновим, че душата може да се изрази в един миг на движение, с обещание за още по-мащабни издания.



Събитието се осъществява с финансовата подкрепа на Община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2025 г.



Петър Даскалов (България) и Зиа Джеймс (Великобритания) са утвърдена и успешна танцова двойка по латиноамерикански танци. Те се състезават за Великобритания и са постигнали значителни успехи както в аматьорската, така и в професионалната си кариера.



Сред големите им успехи са: многократни национални шампиони на Великобритания по латино танци за аматьори. Непобедени аматьорски UK закрити шампиони (UK closed undefeated champions). Финалисти във всички големи световни първенства (като аматьори).3-то място на British Open Championship (Блекпул) в категория аматьори латино (напр. през 2019 г.). След това преминават в категория Професионалисти по Латиноамерикански танци и продължават да участват в големи международни състезания. В момента те са сред водещите двойки в професионалния танцов спорт.



Петър Даскалов е син на едно от най-разпознаваемите лица в сферата на танцовото изкуство в родния Добрич и България, Здравко Даскалов. Именно в ръководения от баща му, който вече не е между живите, спортен клуб "Фантастика“ започна победния ход на Петър по сцените. Той е деветкратен шампион на България по спортни танци в периода 2001г. – 2010г. и е ръководил школа по латино танци в Лондон.