Заради велошествие "Тракия 2026“ се въвежда временна организация на движение за времето от 09:00 до 12:00 часа днес. В посочения часови диапазон се спира движението на моторните превозни средства, включително и на автобусите от градския транспорт, в северното платно на бул. "Шипка“, в участъка от бул. "Освобождение“ до ул "Съединение“, съобщават от общинско предприятие "Организация и контрол на транспорта“ за Plovdiv24.bg.

Маршрутите на автобусите по линия №25 и линия №93 от вътрешноградския транспорт се променят както следва:

Линия № 25

Посока ЖК "Тракия“ – А12 – Агроцентър бул. "Васил Левски“

Ул. "Съединение“, спирка №109 – Блок 150, наляво по ул. "Бранислав Велешки“, спирка №391 – магазин "Кауфланд“, десен завой по бул. "Освобождение“, спирка №359 – магазин "Лидл“ и по утвърдения маршрут.

В обратна посока маршрутът не се променя.

Линия № 93

Посока ЖК ,,Тракия“ Тех Парк ,,Оптела“ – Стъкларски завод

Ул. "Съединение“, спирка №109 – Блок 150, наляво по ул. "Бранислав Велешки“, спирка №391 – магазин "Кауфланд“, направо по ул. "Княз Борис I-ви“, надясно по ул. "Георги Данчов“ и по утвърдения маршрут.

В обратна посока маршрутът не се променя.

Тази година е поредната, в която кметът на "Тракия" организира подобно шествие, което стана традиционно ежегодно, в което се включват любители от целия град.