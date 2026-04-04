На 4 април 2026 г. най-младият район в Пловдив ще бъде мястото на мащабно велошествие "Тракия 2026“, което цели да популяризира здравословния начин на живот и активния спорт, информира Plovdiv24.bg. Събитието стартира в 10:00 часа пред сградата на районното кметство и е отворено за участници от всички възрасти.

Инициативата е насочена към всички любители на движението, като организаторите приветстват не само колоездачи, но и хора с ролери и тротинетки.

Началота на регистрацията е от 09:30 часа на място пред кметството, където всеки регистриран участник ще получи номер за включване в проявата. Използването на каски и предпазни средства е силно препоръчително и е приоритет за организаторите.

Освен спортното преживяване, велошествието обещава и много добро настроение с предвидени награди. За всички участници е предвидена специална томбола награди, както и редица изненади по време на събитието.

"Очаквам всички, които обичат движението и активния начин на живот, да се включат и да превърнем събитието в истински празник“, заяви районният кмет Георги Гатев.

Тази година е поредната, в която кметът на "Тракия" организира подобно шествие, което стана традиционно ежегодно, в което се включват любители от целия град.