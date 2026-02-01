ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (4) | Вчера (10)
Академик-ПУ спечели гостуването си на Сливница с 27:25
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:13Коментари (0)129
©
Хандбалистките на пловдивския Академик-ПУ победиха с 27:25 (16:16) състава на Сливница при гостуването в "Арена Сливница“. Срещата бе от седмия кръг в първенството на "А“ РХГ при жените.

Пловдивчанки взеха реванш за загубата у дома през есента от младия състав на Сливница и се утвърждават на четвъртото място в класирането.

Пловдивчанки бяха догонващи почти през цялото първото полувреме: 1:4, 4:6, 6:9, 10:11. В 19-ата минута дръпнаха с гол преднина (13:12), а полувремето завърши при равенство – 16:16. През втората част ролите  се смениха и студентките имаха инициативата: 19:17 (38 мин.), 22:20 (47), 23:23 (51) и 24:27 (58). Крят дойде при 27:25 за  Академик-ПУ

Резултати от седмия кръг при жените: Сливница- Академик-ПУ 25:27 (16:16), Свиленград – Бяла 24:32 (13:21) и Спортист Кремиковци - Етър'64 23:38 (11:18)

Сливница – Академик-ПУ 25:27 (16:16)

Сливница: Анита Костадинова 2, 6.Теодора Николова 1, 9. Даниела Рашкова 1, 10. Нася Асенова 3, 11. Виктория Илиева 2, 55.Ивет Костадинова 8, 88 Стефани Стойкова 3 (2. Румина-Йоана Руменова, 3. Габриела Върбанова 1 гол, 4. Изабел Свиленова, 58. Ливия Варадинова,  11. Десислава Петрова, 15. Биляна Цветанова, 16. Рая Янкова,  66.Таня Димитрова, 99. Магдалена Въранова 4).

Треньор: Камелия Костадинова

Академик-ПУ: 18. Гергана Александрова (вратар, капитан), 5. Благовеста Йосифова 9 гола, 7.Стилияна Павлова 7, 9. Петя Малинова 1, 13.Катерина Ванчева 1, 19. Петя Кръстева 5 и 55. Милена Великова 5. (3 .Венета Гочева, 17. Мариана Данаилова 1, 20. Ваня Шиндарова).

Треньор: ПавелДженев-младши.

Съдии: Камелия Кузнецова и Ивайло Игнатов

Делегат на БФХ: Теодор Петков (Сф)

В класирането води Бяла с пълен актив от 14 точки, пред Етър – 12, Свиленград – с 10, Академик-ПУ - с 4, Сливница и Кремиковци – по 2 точки.

На 7 февруари от 11 часа Академик-ПУ приема в Пловдив Кремиковци.
