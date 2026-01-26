ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини:
Хандбалистките на Академик-ПУ отстъпиха при гостуването си на Етър в Дряново
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:39Коментари (0)100
©
Хандбалистките на пловдивския Академик-ПУ загубиха с 29:43 (10:25) при гостуването на Етър-64. Срещата бе от първия пролетен кръг на "А“ РХГ при жените.

Треньорът на студентките Павел Дженев - младши започна мача в Дряново със следната седмица:

18. Гергана Александрова (вратар, капитан), 5. Благовеста Йосифова, 7.Стилияна Павлова, 13.Катерина Ванчева, 15.Яница Борисова,19. Петя Кръстева и 55. Милена Величкова.

До средата на първото полувреме Академик-ПУ изоставаше с 3:11. До края "болярките“ понатрупаха още малко аванс, за да завършат мача с 14 гола преднина.

Резултати от шестия кръг при жените: Етър'64 - Академик ПУ 43:29 (25:10), Бяла - Спортист (Кремиковци) 37:13 (17:6) и Свиленград - Сливница 37:23 (20:10).

В класирането след шестия кръг начело е шампионът Бяла с пълен актив от 12 точки, следван от Етър с 10, Свиленград – с 8, Академик-ПУ, Сливница и Кремиковци – по 2 точки.

Тази събота, 31 януари, Академик-ПУ гостува на Сливница.
