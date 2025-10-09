Академик-ПУ посреща в Пловдив отбора на Етър в старта на 66-ото хандбално първенство при жените

В неделя (12 октомври) за хандбалистките на Академик-ПУ (Пловдив) започва 66-ото държавно първенство по хандбал за жени. В този ден от 15 часа в залата на Пловдивския университет на бул. "България“ студентките посрещат състава на Етър.
©
Съдии на двубоя са Радослав Георгиев (Горна Оряховица) и Божидар Христов (Габрово), а делегат на БФХ - Иван Башев от Габрово.
Това ще е третият сезон за пловдивчанки в "А“ РХГ.
Другите срещи от първия кръг в "А“ РХГ при жените са: Кремиковци – Бяла (на 11 октомври) и Сливница – Свиленград (на 12 октомври).
В първенството при жените за този сезон ще участват шест отбора. Това са шампионът Бяла, Свиленград, Етър, Сливница, Спортист-Кремиковци и Академик-ПУ.
Мъжете започнаха борбата в първенството преди две седмици и през тези почивни дни ще изиграят третия си кръг. Тук се състезават десет отбора: Локомотив (ГО), Шумен-61, Фрегата (Бс), Чардафон (Гб), Левски (град Левски), Осъм (Лч), Добруджа, НСА, Пирин (ГД) и Спартак (Вн).
Според Наредбата за провеждане на първенството за 2025-2026 г. жените ще играят по системата "Всеки срещу всеки“ в два кръга на разменено гостуване.
След завършване на първия етап първите четири отбора продължават напред за излъчване на медалистите. И тук ще се играе по споменатата система. Класирали се на първо и второ място отбори ще спорят за титлата, а тези на трето и четвърто място – за бронзовите медали.
Заелите пето и шесто място отбори след първия етап се срещат помежду си, за да определят крайното си класиране.
Програма за есенния полусезон на Академик -ПУ:
12 октомври 2025, неделя, 15 часа Академик -ПУ – Етър`64
26 октомври 2025, неделя, 15.00 ч. Академик-ПУ – Сливница
9 ноември 2025, неделя, 16.00 ч. Кремиковци – Академик-ПУ
16 ноември 2025, неделя, 15.00 ч. Академик-ПУ – Свиленград
30 ноември 2025, неделя, 14 ч. Бяла – Академик-ПУ
Съставът на Академик-ПУ за сезон 2025-2026
Благовеста Димитрова Йосифова, Василена Георгиева Шомова, Ваня Николева Шиндарова
, Венета Красимирова Гочева
, Гергана Вескова Александрова, Зорница Руменова Стефанова
, Катерина Антонова Ванчева, Лили Николаева Стойчева-Иванова
, Милена Светославова Великова
, Мариана Димитрова Данаилова, Петя Йорданова Кръстева, Петя Григорова Малинова, Стиляна Павлова Павлова, Християна Иванова Петрова, Яница Бориславова Борисова.
Треньор: Павел Дженев-младши.