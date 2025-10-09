Академик-ПУ посреща в Пловдив отбора на Етър в старта на 66-ото хандбално първенство при жените

© В неделя (12 октомври) за хандбалистките на Академик-ПУ (Пловдив) започва 66-ото държавно първенство по хандбал за жени. В този ден от 15 часа в залата на Пловдивския университет на бул. "България“ студентките посрещат състава на Етър.



Съдии на двубоя са Радослав Георгиев (Горна Оряховица) и Божидар Христов (Габрово), а делегат на БФХ - Иван Башев от Габрово.



Това ще е третият сезон за пловдивчанки в "А“ РХГ.



Другите срещи от първия кръг в "А“ РХГ при жените са: Кремиковци – Бяла (на 11 октомври) и Сливница – Свиленград (на 12 октомври).



В първенството при жените за този сезон ще участват шест отбора. Това са шампионът Бяла, Свиленград, Етър, Сливница, Спортист-Кремиковци и Академик-ПУ.



Мъжете започнаха борбата в първенството преди две седмици и през тези почивни дни ще изиграят третия си кръг. Тук се състезават десет отбора: Локомотив (ГО), Шумен-61, Фрегата (Бс), Чардафон (Гб), Левски (град Левски), Осъм (Лч), Добруджа, НСА, Пирин (ГД) и Спартак (Вн).



Според Наредбата за провеждане на първенството за 2025-2026 г. жените ще играят по системата "Всеки срещу всеки“ в два кръга на разменено гостуване.



След завършване на първия етап първите четири отбора продължават напред за излъчване на медалистите. И тук ще се играе по споменатата система. Класирали се на първо и второ място отбори ще спорят за титлата, а тези на трето и четвърто място – за бронзовите медали.



Заелите пето и шесто място отбори след първия етап се срещат помежду си, за да определят крайното си класиране.



Програма за есенния полусезон на Академик -ПУ:



12 октомври 2025, неделя, 15 часа Академик -ПУ – Етър`64



26 октомври 2025, неделя, 15.00 ч. Академик-ПУ – Сливница



9 ноември 2025, неделя, 16.00 ч. Кремиковци – Академик-ПУ



16 ноември 2025, неделя, 15.00 ч. Академик-ПУ – Свиленград



30 ноември 2025, неделя, 14 ч. Бяла – Академик-ПУ



Съставът на Академик-ПУ за сезон 2025-2026



Благовеста Димитрова Йосифова, Василена Георгиева Шомова, Ваня Николева Шиндарова , Венета Красимирова Гочева , Гергана Вескова Александрова, Зорница Руменова Стефанова , Катерина Антонова Ванчева, Лили Николаева Стойчева-Иванова , Милена Светославова Великова , Мариана Димитрова Данаилова, Петя Йорданова Кръстева, Петя Григорова Малинова, Стиляна Павлова Павлова, Християна Иванова Петрова, Яница Бориславова Борисова.



Треньор: Павел Дженев-младши.